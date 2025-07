Festival Mélopée Concert Haydn et Mozart par le Quatuor Psophos Chapelle de la Congrégation Josselin

Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin Morbihan

Début : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

Le Quatuor Psophos vous invite à un voyage musical au cœur des œuvres de Haydn et Mozart, deux compositeurs qui ont profondément marqué sa création et son identité. À travers une interprétation à la fois sensible, expressive et virtuose, l’ensemble rend hommage à ces maîtres du classique qui continuent de nourrir son inspiration. À 20h30. .

Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne

