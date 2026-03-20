Festival Mériva rue du logis Le Retail
Festival Mériva rue du logis Le Retail vendredi 10 avril 2026.
Festival Mériva
rue du logis Logis de la Forêt Le Retail Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Festival Mériva Bien-être, spiritualité et artisanat
Le Festival Mériva est un rendez-vous dédié au bien-être, à la spiritualité et à la découverte de pratiques naturelles et inspirantes. Pendant trois jours, venez vivre une expérience unique dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, propice au ressourcement et aux rencontres.
Au programme
? Des exposants passionnés autour du bien-être, des thérapies naturelles et du développement personnel
? Des créateurs et artisans proposant des produits uniques et authentiques
? Des conférences et ateliers pour découvrir de nouvelles approches et enrichir son chemin personnel
? Des séances découvertes pour expérimenter différentes pratiques de relaxation et d’harmonisation
Le Festival Mériva est aussi un lieu de partage et de connexion où chacun peut prendre le temps de se reconnecter à soi, rencontrer des professionnels inspirants .
rue du logis Logis de la Forêt Le Retail 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 074333250 info@festival-meriva.com
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English : Festival Mériva
L’événement Festival Mériva Le Retail a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 79