Festival Metal’o’Ween 2026 Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Festival Metal’o’Ween 2026

Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 16:00:00

fin : 2026-10-10 02:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le festival Metal’O’Ween revient pour une 14ème édition.

De nombreux groupes se partageront les 2 scènes pour toujours plus de Metal !

Des animations, du cinéma, de la restauration sur place, des surprises… tout ce qu’il faut pour un week-end… d’enfer. .

Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Metal’o’Ween 2026

L’événement Festival Metal’o’Ween 2026 Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce