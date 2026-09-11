Festival Metal’o’Ween 2026 Halles de Gaztelu Hendaye
vendredi 9 octobre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Festival Metal’o’Ween 2026
Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 16:00:00
fin : 2026-10-10 02:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Le festival Metal’O’Ween revient pour une 14ème édition.
De nombreux groupes se partageront les 2 scènes pour toujours plus de Metal !
Des animations, du cinéma, de la restauration sur place, des surprises… tout ce qu’il faut pour un week-end… d’enfer. .
Halles de Gaztelu 1 rue de la Halle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Metal’o’Ween 2026
L’événement Festival Metal’o’Ween 2026 Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 16 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye 17 septembre 2026
- Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye 17 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visites d’Abbadia, le Château-Observatoire, Route de la Corniche Hendaye 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye 19 septembre 2026