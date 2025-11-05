Festival Métamorphose – Transmission et parentalité Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Festival Métamorphose – Transmission et parentalité Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren mercredi 5 novembre 2025.

Festival Métamorphose – Transmission et parentalité Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 5 – 29 novembre Gratuit

Le festival Métamorphose est un évènement annuel dédié à la parentalité et à l’enfance proposant des espaces de rencontres et d’échanges. Au programme : ateliers, spectacles, lectures, expositions…

Le festival Métamorphose est un évènement annuel dédié à la parentalité et à l’enfance proposant des espaces de rencontres et d’échanges. Organisé par la Maison de l’Enfance du CCAS, en collaboration avec les services Culture et Education-Jeunesse de Ploeren, ce festival a pour objectif de favoriser la transmission des savoirs et des expériences entre les parents, les enfants et les professionnels.

Durant un mois, le festival propose des ateliers, des spectacles, des lectures et des expositions qui visent à sensibiliser et à éduquer de manière ludique et interactive.

**Programme complet et réservation sur www.ploeren.bzh**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

1

https://www.ploeren.bzh/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan