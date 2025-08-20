Festival Meteo Mulhouse

Festival Meteo Mulhouse mercredi 20 août 2025.

Festival Meteo

Lieux Divers Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-20

fin : 2025-08-23

2025-08-20

Météo est parmi les meilleurs festivals européens de musiques aventureuses.

Autour de quatre grandes soirées à Motoco, avec sa Terrasse Météo et des DJ sets, des food trucks, des disquaires, des radios et une large sélection de vins natures et de bières artisanales, le festival propose des concerts pour les enfants chaque matin à la Bibliothèque Grand'Rue, des concerts gratuits à la mi-journée, des workshops au Conservatoire de Mulhouse…

Dédié aux musiques aventureuses, le Festival Météo revient chaque été faire vibrer les remparts de la ville ! Quatre jours et nuits d’une programmation parmi les plus défricheuses et singulières des festivals d’été (Le Monde), qui brasse les genres entre jazz, musiques actuelles, électroniques, musiques traditionnelles revisitées ou encore rock expérimental.

Autour de quatre grandes soirées à Motoco, avec sa Terrasse Météo et des DJ sets, des food trucks, des disquaires, des radios et une large sélection de vins natures et de bières artisanales, le festival propose des concerts pour les enfants chaque matin à la Bibliothèque Grand’Rue, des concerts gratuits à la mi-journée, se déploie dans plusieurs lieux culturels de la ville et attire des festivaliers de toute la France et d’Europe avec ses workshops au Conservatoire de Mulhouse. .

English :

Météo is one of Europe’s top adventure music festivals.

Around four big evenings at Motoco, with its « Terrasse Météo » and DJ sets, food trucks, record shops, radios and a wide selection of natural wines and craft beers, the festival offers concerts for children every morning at the Bibliothèque Grand?Rue, free concerts at midday, workshops at the Mulhouse Conservatory…

German :

Météo gehört zu den besten europäischen Festivals für abenteuerliche Musik.

Rund um vier große Abende im Motoco mit seiner « Terrasse Météo » und DJ-Sets, Foodtrucks, Plattenläden, Radiosender und einer großen Auswahl an natürlichen Weinen und handwerklich gebrauten Bieren bietet das Festival jeden Morgen Konzerte für Kinder in der Bibliothek Grand?Rue, kostenlose Konzerte am Mittag, Workshops im Konservatorium von Mulhouse…

Italiano :

Météo è uno dei migliori festival di musica d’avventura d’Europa.

Intorno alle quattro grandi serate al Motoco, con la sua « Terrasse Météo » e i suoi DJ set, ai food truck, ai negozi di dischi, alle stazioni radio e a un’ampia selezione di vini naturali e birre artigianali, il festival offre ogni mattina concerti per bambini alla biblioteca della Grand Rue, concerti gratuiti a mezzogiorno, workshop al Conservatorio di Mulhouse…

Espanol :

Météo es uno de los festivales de música de aventura más importantes de Europa.

En torno a cuatro grandes noches en Motoco, con su « Terrasse Météo » y sesiones de DJ, food trucks, tiendas de discos, emisoras de radio y una amplia selección de vinos naturales y cervezas artesanales, el festival ofrece conciertos para niños todas las mañanas en la Biblioteca de la Grand Rue, conciertos gratuitos a mediodía, talleres en el Conservatorio de Mulhouse…

