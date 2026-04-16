Wattwiller

Festival météo

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Profitez de nouvelles voix et de nouveaux sons dans la quiétude du jardin de la Fondation François Schneider.

Profitez de nouvelles voix et de nouveaux sons dans la quiétude du jardin de la Fondation François Schneider. .

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

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English :

Enjoy new voices and sounds in the quiet garden of the Fondation François Schneider.

L’événement Festival météo Wattwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay