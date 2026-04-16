Festival météo Wattwiller
Festival météo Wattwiller dimanche 26 juillet 2026.
Wattwiller
Festival météo
27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Profitez de nouvelles voix et de nouveaux sons dans la quiétude du jardin de la Fondation François Schneider.
Profitez de nouvelles voix et de nouveaux sons dans la quiétude du jardin de la Fondation François Schneider. .
27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy new voices and sounds in the quiet garden of the Fondation François Schneider.
L’événement Festival météo Wattwiller a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Wattwiller (Haut-Rhin)
- Trail Tour du Molkenrain Wattwiller Haut-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée vers le Hartmannswillerkopf et Rehfelsen Wattwiller Haut-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée Mémoire 1914-1918 lignes françaises Wattwiller Haut-Rhin 1 mai 2026
- Circuit sentier botanique du Hirtzenstein Wattwiller Haut-Rhin 1 mai 2026
- Balade la cascade du Siehlbaechle Wattwiller Haut-Rhin 1 mai 2026