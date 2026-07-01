Festival-Metz’ival ciné concert itinérant Buster Keaton Château Fabert Moulins-lès-Metz

Informations pratiques

Moulins-lès-Metz

Festival-Metz’ival ciné concert itinérant Buster Keaton

Château Fabert 10 rue Fabert Moulins-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Un bateau qui prend l’eau, une maison montée de travers, des amoureux ballotés par le destin chez Buster Keaton, le monde semble toujours sur le point de basculer. C’est dans cet univers burlesque, poétique et merveilleusement imprévisible que le pianiste Maxime Knepfler entraîne le public à travers un ciné-concert consacré aux courts métrages du maître du cinéma muet.

Au fil de films tels que One Week, The Boat ou The Love Nest, il compose en direct une bande-son sensible et pleine d’inventivité, mêlant improvisation, humour et virtuosité. Son piano accompagne les acrobaties, les catastrophes et les élans romantiques du célèbre homme qui ne rit jamais , tout en offrant un regard contemporain sur ces chefs-d’oeuvre intemporels.

Un spectacle familial où musique et cinéma se rencontrent pour faire revivre toute la fantaisie, l’élégance et le génie de Buster Keaton.

avec Maxime Knepler, piano

production Trois Sept et ArtTout public

0 .

Château Fabert 10 rue Fabert Moulins-lès-Metz 57160 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sinking boat, a house built at a crook, lovers tossed about by fate: in Buster Keaton’s world, everything always seems on the verge of falling apart. It is in this burlesque, poetic, and wonderfully unpredictable universe that pianist Maxime Knepfler takes the audience on a journey through a film concert dedicated to the short films of the master of silent cinema.

Throughout films such as *One Week*, *The Boat*, and *The Love Nest*, he composes a sensitive and inventive live soundtrack, blending improvisation, humor, and virtuosity. His piano accompanies the acrobatics, disasters, and romantic moments of the famous “man who never laughs,” while offering a contemporary perspective on these timeless masterpieces.

A family-friendly show where music and cinema come together to bring to life all the fantasy, elegance, and genius of Buster Keaton.

Featuring: Maxime Knepler, piano

Production: Trois Sept and Art

L’événement Festival-Metz’ival ciné concert itinérant Buster Keaton Moulins-lès-Metz a été mis à jour le 2026-07-09 par AGENCE INSPIRE METZ