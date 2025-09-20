Festival Mi Fa Saulnois Les Salines Royales Dieuze

Festival Mi Fa Saulnois Les Salines Royales Dieuze samedi 20 septembre 2025.

Festival Mi Fa Saulnois Samedi 20 septembre, 20h00 Les Salines Royales Moselle

Tarif unique : 20 € – Enfants et élèves des conservatoires : 5 €.

Réduction possible pour l’achat de plusieurs places.

Modalités sur www.tourisme-saulnois.com (billetterie en ligne) et sur place.

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Émile Parisien, figure majeure du jazz européen, est un explorateur sonore, il mêle tradition et avant-garde avec intensité.

Avec son quartet, il propose des concerts immersifs, empreints d’émotion, d’énergie collective et d’une grande liberté stylistique.

Chaque performance est une expérience poétique où le saxophone devient un vecteur de souffle, de voix et d’émotion brute.

Les Salines Royales Salines Royales, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 86 06 07 http://www.salinesroyales.fr/ https://www.facebook.com/salinesroyales/ Durant des siècles, l’exploitation et le commerce du sel ont constitué une véritable richesse pour la Lorraine, notamment pour la région du Saulnois, qui lui doit son nom. Les Salines de Dieuze comptent parmi les plus anciennes de Lorraine.

L’ensemble des bâtiments du XVIIIᵉ siècle est lié à l’exploitation du sel. Il est possible d’y visiter le Puits Salé, la Délivrance (anciens magasins à sel), l’espace muséographique, le parc pédagogique, le jardin des Gabelous et l’ancien poste de garde. Parkings sur place, site accessible aux personnes à mobilité réduite. Au niveau de la salle de la Délivrance

© Tourisme Saulnois