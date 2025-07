Festival Mi Fa Saulnois quatuor Ellipsos rue du Général Nassoy Delme

Festival Mi Fa Saulnois quatuor Ellipsos rue du Général Nassoy Delme dimanche 28 septembre 2025.

Festival Mi Fa Saulnois quatuor Ellipsos

rue du Général Nassoy Eglise St Germain d’Auxerre Delme Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 20:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Dans le cadre de son festival Mi Fa Saulnois organisé par « des notes et des champs » , l’églsie St Germain vous accueille pour un concert avec le quatuor EllipsosTout public

.

rue du Général Nassoy Eglise St Germain d’Auxerre Delme 57590 Moselle Grand Est +33 6 30 76 01 52 ridonet@orange.fr

English :

As part of its Mi Fa Saulnois festival organized by « des notes et des champs », the St Germain church welcomes you to a concert by the Ellipsos quartet

German :

Im Rahmen des Festivals Mi Fa Saulnois, das von « des notes et des champs » organisiert wird, empfängt Sie die Kirche St. Germain zu einem Konzert mit dem Ellipsos-Quartett

Italiano :

Nell’ambito del festival Mi Fa Saulnois organizzato da « des notes et des champs », la chiesa di St Germain vi accoglie per un concerto del quartetto Ellipsos

Espanol :

En el marco del festival Mi Fa Saulnois, organizado por « des notes et des champs », la iglesia de St Germain le da la bienvenida a un concierto del cuarteto Ellipsos

L’événement Festival Mi Fa Saulnois quatuor Ellipsos Delme a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS