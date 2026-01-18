Festival MICROPOLIS Théâtre de la Manufacture Nancy
Festival MICROPOLIS Théâtre de la Manufacture Nancy vendredi 20 mars 2026.
Festival MICROPOLIS
Théâtre de la Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20
MICROPOLIS REVIENT POUR SA 5ÈME ÉDITION !
3 jours pour découvrir des spectacles en salle mais aussi hors du théâtre, en grande proximité avec le public dans le quartier Manufacture.
Dans toutes les salles partenaires
Conservatoire régional du Grand Nancy, Salle Ravel
Théâtre de la Manufacture
Pôle Herbert Simon, Nancy
Gymnase Jacques Jeanblanc, Nancy
Bibliothèques de Nancy Médiathèque Manufacture
Ludothèque Saint Nicolas
Tout le programme sur le site internet.Tout public
15 .
Théâtre de la Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
MICROPOLIS RETURNS FOR ITS 5TH EDITION!
3 days of indoor and outdoor shows, in close proximity to the public in the Manufacture district.
In all partner venues
Conservatoire régional du Grand Nancy, Salle Ravel
Théâtre de la Manufacture
Pôle Herbert Simon, Nancy
Gymnase Jacques Jeanblanc, Nancy
Nancy libraries Médiathèque Manufacture
Saint Nicolas toy library
Full program on the website.
