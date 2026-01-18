Festival MICROPOLIS Théâtre de la Manufacture Nancy

Festival MICROPOLIS

Théâtre de la Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-22

2026-03-20

MICROPOLIS REVIENT POUR SA 5ÈME ÉDITION !

3 jours pour découvrir des spectacles en salle mais aussi hors du théâtre, en grande proximité avec le public dans le quartier Manufacture.

Dans toutes les salles partenaires

Conservatoire régional du Grand Nancy, Salle Ravel

Théâtre de la Manufacture

Pôle Herbert Simon, Nancy

Gymnase Jacques Jeanblanc, Nancy

Bibliothèques de Nancy Médiathèque Manufacture

Ludothèque Saint Nicolas

Tout le programme sur le site internet.Tout public

Théâtre de la Manufacture 10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

MICROPOLIS RETURNS FOR ITS 5TH EDITION!

3 days of indoor and outdoor shows, in close proximity to the public in the Manufacture district.

In all partner venues

Conservatoire régional du Grand Nancy, Salle Ravel

Théâtre de la Manufacture

Pôle Herbert Simon, Nancy

Gymnase Jacques Jeanblanc, Nancy

Nancy libraries Médiathèque Manufacture

Saint Nicolas toy library

Full program on the website.

