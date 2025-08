Festival MidiMinuitPoésie#25 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 –

Gratuit : non La billetterie pour les événements suivants sera en ligne en septembre (achat sur place le jour même possible)> ven. 9 oct. : soirée à Stereolux> sam. 10 oct. : marathon au lieu uniqueL’achat des places pour les projections au Cinématographe se fera sur place uniquement.Les autres événements sont gratuits. Tout public

Cette année, le festival accueille une trentaine d’auteur·es et artistes pour une édition qui interrogera le monde d’aujourd’hui à travers les voix d’artistes émergeant·es ou déjà reconnu·es.Parmi les temps forts de cette édition :???? jeudi 9 octobre, place Sainte-Croix, une émission radiophonique en public mêlant chroniques, lectures-concerts, performances et intervention du public autour du début imminent des travaux qui permettront l’ouverture d’une Maison de la Poésie augmentée en 2027 (diffusée en direct sur JetFM et Radio Campus, et en différé sur plusieurs radios associatives)???? vendredi 10 octobre, deux lectures-concerts à Stereolux avec Marie Darah & Cloé du Trèfle, et Marin Fouqué & MOHER???? samedi 11 octobre, l’incontournable marathon poétique de midi à minuit au lieu unique, enchaînant les lectures, lectures-concerts, performances et entretiensToute la programmation est à retrouver sur midiminuitpoesie.com

