festival Migrant’scène

Cour carrée de la dentelle Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-15

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-15

EXPOSITION ET PROJECTION DÉBAT dans le cadre du festival Migrant’scène

Du 15 novembre au 6 décembre 2025 / Médiathèque Aveline [Alençon]

DES MIGRATIONS

Exposition de l’association Démosthène

Cette exposition retrace l’histoire récente des migrations et contribue à

déconstruire le discours commun sur la question et à nous sensibiliser à l’hospitalité.

▶ Pratique

Du samedi 15 novembre au samedi 6 décembre 2025

Médiathèque Aveline Cour carrée de la Dentelle à Alençon

Mardi 13 h 30 18 h

Mercredi 10 h 12 h 30 13 h 30 18 h

Jeudi 13 h 30 18 h

Vendredi 13 h 30 19 h

Samedi 10 h 18 h

Entrée libre Tout public dès 13 ans

VEILLEURS DE NUIT DE JULIETTE MARCILLAC (FRANCE, 2023, 69 MIN)

Projection débat

À Montgenèvre, station de ski idyllique, une immense “chasse aux migrants” se déploie la nuit tombée. Nuit

et jour, des bénévoles se relaient pour leur porter secours. Le documentaire propose une immersion dans la

maraude le temps d’une nuit.

▶ Pratique

Vendredi 21 novembre 2025 à 20 h

Médiathèque Aveline Cour carrée de la Dentelle à Alençon

Pour les adultes

Gratuit sur réservation surle site ou au 02 33 82 46 00

https://www.migrantscene.org/ .

Cour carrée de la dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

English : festival Migrant’scène

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement festival Migrant’scène Alençon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CUA ALENCON