festival Migrant’scène Alençon samedi 15 novembre 2025.
Cour carrée de la dentelle Alençon Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-15
fin : 2025-12-06
2025-11-15
EXPOSITION ET PROJECTION DÉBAT dans le cadre du festival Migrant’scène
Du 15 novembre au 6 décembre 2025 / Médiathèque Aveline [Alençon]
DES MIGRATIONS
Exposition de l’association Démosthène
Cette exposition retrace l’histoire récente des migrations et contribue à
déconstruire le discours commun sur la question et à nous sensibiliser à l’hospitalité.
Du samedi 15 novembre au samedi 6 décembre 2025
Médiathèque Aveline Cour carrée de la Dentelle à Alençon
Mardi 13 h 30 18 h
Mercredi 10 h 12 h 30 13 h 30 18 h
Jeudi 13 h 30 18 h
Vendredi 13 h 30 19 h
Samedi 10 h 18 h
Entrée libre Tout public dès 13 ans
VEILLEURS DE NUIT DE JULIETTE MARCILLAC (FRANCE, 2023, 69 MIN)
Projection débat
À Montgenèvre, station de ski idyllique, une immense “chasse aux migrants” se déploie la nuit tombée. Nuit
et jour, des bénévoles se relaient pour leur porter secours. Le documentaire propose une immersion dans la
maraude le temps d’une nuit.
Vendredi 21 novembre 2025 à 20 h
Médiathèque Aveline Cour carrée de la Dentelle à Alençon
Pour les adultes
Gratuit sur réservation surle site ou au 02 33 82 46 00
https://www.migrantscene.org/ .
Cour carrée de la dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
L’événement festival Migrant’scène Alençon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CUA ALENCON