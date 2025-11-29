Festival Migrant’scène Atelier danse, bal et repas Maison des rameaux Tarnac

Festival Migrant’scène Atelier danse, bal et repas

Maison des rameaux 10 rue du champ des rameaux Tarnac Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Dans le cadre du festival national de la cimade Migrant’scène comme chaque année l’association le MAS, montagne limousine accueil solidarité se joint à la programmation et propose

– 14h: Atelier danse de pizzica pizzica avec les deux musiciens de alberi sonori

La pizzica fait partie de la grande famille des danses traditionnelles appelées tarentelle, danse populaire du sud de l’italie.

Uniquement sur réservation

– 19h repas ivoirien

– 21h BAL avec Alberi sonori

NON SOLO TARANTELLA

Giuseppe Ponzo guitare battente, lira calabraise, mandole, mandoline, flûtes traditionnelles, guimbarde, accordéon.

Cinzia Minotti voix, tambours méditerranéens, tambourin à corde, flûtes harmoniques. .

+33 7 82 12 79 42 contact@emmaus-montagnelimousine.org

