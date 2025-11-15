Festival Migrant’scène projection Un village en résistance Maison des rameaux Tarnac

Festival Migrant’scène projection Un village en résistance

Dans le cadre du festival national de la cimade Migrant’scène comme chaque année l’association le MAS, montagne limousine accueil solidarité se joint à la programmation et propose une projection un village en résistance un paese di resistenza de Catherine Catella et Shu Aiello.

Riace, ce village de Calabre en Italie avait fait de l’accueil des migrants son avenir pendant 20 ans, le maire s’y est battu pour défendre la richesse de cette intégration et a désormais une reconnaissance internationale.

Après des mois d’une minutieuse destruction orchestrée par Salvini, le village s’éveille tout doucement d’un long cauchemar une belle solidarité et humanité à découvrir !

Projection suivie d’un goûter. .

