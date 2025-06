Festival Mil Lieux Venelle de Traouzac’h Guingamp 16 juillet 2025 07:00

Festival Mil Lieux Venelle de Traouzac’h Prairie de Traouzac’h Guingamp Côtes-d’Armor

Le festival Mil Lieux invite à repousser les frontières du corps, du mouvement et de la rencontre. Cette 3e édition, encore plus vivante et immersive, est une exploration collective où l’art de la danse s’entrelace avec la musique, le paysage, la nature et le quotidien. Du training à l’exploration des racines du mouvement, jusqu’aux performances qui interrogent le corps comme acteur social et politique, nous avons l’honneur d’accueillir des artistes passionné·e·s, tisseur·euse·s de liens entre disciplines et cultures. Des artistes qui nous inviteront à vivre ces relations sous toutes leurs formes pratiques corporelles, ateliers inclusifs et participatifs, performances vibrantes, promenade botanique, concert dansé ou spectacle décalé. » .

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 74 39

