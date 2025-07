Festival Mille Sources Spectacle musical « Amours sorcières » Saint-Martin-la-Méanne

Festival Mille Sources Spectacle musical « Amours sorcières » Saint-Martin-la-Méanne dimanche 10 août 2025.

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Le Collectif Telescopik propose une relecture poignante de El Amor Brujo de Manuel DE FALLA, transposée dans le contexte historique de la Retirada (1939). Ce spectacle pluridisciplinaire mêle magistralement œuvres classiques et créations contemporaines pour évoquer l’exode des républicains espagnols. Six musiciens et un comédien unissent leurs talents pour créer une immersion musicale et théâtrale bouleversante. .

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 85 44 accueil.millesources@gmail.com

