Festival Mines de Jazz

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-29

Vendredi 6 mars

Vernissage de l’expo Instant d’après

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville 15h

Vernissage de l’expo photo de VITALIA en toute convivialité.



Mercredi 29 avril

Vernissage de l’expo Invitation au voyage

Cinéma La Strada Decazeville 18h30

Vernissage de l’expo photo de Focale 12 en musique avec le big band guitares.



Mercredi 29 avril

Ciné Jazz

Cinéma la Strada Decazeville 20h30

Projection d’un film autour du jazz. Ce genre musical, né aux États-Unis au début du XXe siècle, est issu du croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne.



Jeudi 30 avril

Concert d’ouverture Journée internationale du Jazz

Salle Yves Roques Decazeville 21h

Pour le Jazz Day , préparez-vous à swinguer avec Shamade Swing Trio ! Ensuite, le rythme devient ensorcelant avec notre quartet unique Cazelle Café ! Laissez-vous transporter par des sonorités qui racontent des histoires et éveillent vos sens, au cœur d’une ambiance chaleureuse et conviviale

Tarif : 20 €, réduit : 10 €. Réservation Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville 05 65 43 18 36 ou https://tourisme-paysdecazevillois.maplace.fr/

Suivi du Jazz Club au Musée du Patrimoine Minier avec les musiciens de Mines de Jazz.



Vendredi 1er mai

Jazz balade

Départ du Musée du Patrimoine Minier Decazeville de 15h à 17h

La Jazz Balade est une promenade dans le site unique de la Découverte de Decazeville avec des pauses musicales surprises. A l’arrivée, un concert vous attend. Les plus : dégustation de vin de la région, de limonades et de bières artisanales et bio de Decazeville, possibilité de petite restauration. Participation libre.

Café-concert

Musée du Patrimoine Minier Decazeville 17h

Après une promenade musicale aux côtés des musiciens de Mines de Jazz, profitez de cette fanfare Funk, musique endiablée et déjantée au programme ! La Diane Rouergate est une fanfare de rue aveyronnaise au répertoire (g)astronomique. Cette vieille institution, née en 1911, a jeté ses clairons pour devenir une grosse machine à groover d’une précision diabolique.



Samedi 2 mai

Concert coup de coeur Sébastien Farge Quartet

Salle Yves Roques Decazeville 21h

Sébastien Farge Quartet ; La profonde connivence entre ces quatre musiciens, nous embarque dans un voyage émotionnel empreint d’énergie et de partages ; leur capacité à se réinventer, à se renouveler semble sans fin. La liberté est le leitmotiv de ce quartet, mais une liberté conjuguée avec l’harmonie et la rigueur d’un contrepoint, sur un répertoire original écrit sur mesure par Sébastien Farge.

Tarif : 20 €, réduit : 10 €. Réservation Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville 05 65 43 18 36 ou https://tourisme-paysdecazevillois.maplace.fr/

La soirée se poursuit au Musée du Patrimoine Minier transformé pour l’occasion en un superbe club de jazz éphémère. Le club photo Focale 12 y déploiera également un studio photo mobile, offrant à chacun l’opportunité de garder des souvenirs inoubliables des Afters.



Mines de Jazz, 2ème rappel

Contact : Freddy Ricci : 06 86 79 85 86 www.minesdejazz.fr

20 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Mines de Jazz Decazeville a été mis à jour le 2026-02-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)