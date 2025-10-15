Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes -Théâtre d’ombres Collinée Le Mené
Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes -Théâtre d’ombres Collinée Le Mené mercredi 15 octobre 2025.
Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes -Théâtre d’ombres
Collinée Centre Culturel Mosaïque Le Mené Côtes-d’Armor
Théâtre d’ombres par la compagnie Tra Le Mani Un rien coloré
Petit rond s’ennuie. Que faire quand il n’y a rien ? En ouvrant les portes de son imaginaire, il découvre un monde merveilleux et coloré. .
Collinée Centre Culturel Mosaïque Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 47 69
