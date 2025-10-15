Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes -Théâtre d’ombres Collinée Le Mené

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Théâtre d’ombres par la compagnie Tra Le Mani Un rien coloré

Petit rond s’ennuie. Que faire quand il n’y a rien ? En ouvrant les portes de son imaginaire, il découvre un monde merveilleux et coloré. .

Collinée Centre Culturel Mosaïque Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 47 69

