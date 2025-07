Festival Mission Atelier “Musique traditionnelle et danses populaires régionales” D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Atelier “Musique traditionnelle et danses populaires régionales” D105 La Lucerne-d’Outremer jeudi 7 août 2025.

Festival Mission Atelier “Musique traditionnelle et danses populaires régionales”

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-07 18:30:00

fin : 2025-08-07 20:00:00

2025-08-07

L’objectif de cet atelier est le partage par la danse traditionnelle. Les participants découvriront des danses d’origines différentes et de formes variées (ronde, couple, quadrette, …). Comme une invitation à voyager dans les régions de France en abordant les formes et le style propres à chaque région.

Restauration sur place possible après l’atelier.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Atelier “Musique traditionnelle et danses populaires régionales”

The aim of this workshop is to share traditional dance. Participants will discover dances of different origins and forms (ronde, couple, quadrette, etc.). It’s an invitation to travel the regions of France, discovering the forms and styles specific to each region.

Catering available on site after the workshop.

German :

Das Ziel dieses Workshops ist der Austausch durch traditionelle Tänze. Die Teilnehmer werden Tänze unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Formen (Rundtanz, Paar, Quadrette, ?) kennenlernen. Wie eine Einladung, durch die Regionen Frankreichs zu reisen, indem man sich mit den Formen und dem Stil auseinandersetzt, die jeder Region eigen sind.

Verpflegung vor Ort nach dem Workshop möglich.

Italiano :

L’obiettivo di questo laboratorio è condividere la danza tradizionale. I partecipanti scopriranno danze di origini e forme diverse (girotondo, coppia, quadriglia, ecc.). È un invito a viaggiare per le regioni della Francia, esplorando le forme e gli stili specifici di ogni regione.

Possibilità di ristorazione in loco dopo il workshop.

Espanol :

El objetivo de este taller es compartir la danza tradicional. Los participantes descubrirán danzas de diferentes orígenes y formas (ronda, pareja, cuadrette, etc.). Es una invitación a viajar por las regiones de Francia, explorando las formas y estilos propios de cada región.

Catering disponible in situ después del taller.

