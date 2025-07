Festival Mission Ciné-concert Projection du film Le Roi des rois de Cecil B. DeMille, accompagné par les improvisations à l’orgue de Nicolas Kilhoffer D105 La Lucerne-d’Outremer

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-13 21:00:00

fin : 2025-08-13 23:45:00

2025-08-13

Le Roi des rois de Cecil B. DeMille (1927) retrace les moments clés de la vie du Christ, de sa naissance miraculeuse à sa crucifixion, dans un cadre époustouflant, à la fois grandiose et profondément humain. Le film, riche en personnages bibliques et scènes spectaculaires, plonge au cœur des thèmes du sacrifice, de la rédemption et de la lutte spirituelle. Pour cette projection exceptionnelle, Nicolas Kilhoffer improvisera à l’orgue, donnant ainsi une nouvelle dimension à ce chef-d’œuvre du cinéma muet. Un ciné-concert où la puissance de l’orgue, instrument sacré par excellence, fera écho à la profondeur spirituelle du récit, offrant ainsi une expérience unique entre art visuel et musical.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

Cecil B. DeMille’s King of Kings (1927) retraces the key moments in the life of Christ, from his miraculous birth to his crucifixion, in a breathtaking setting that is both grandiose and profoundly human. Rich in biblical characters and spectacular scenes, the film delves deep into the themes of sacrifice, redemption and spiritual struggle. For this exceptional screening, Nicolas Kilhoffer will improvise on the organ, giving a new dimension to this masterpiece of silent cinema. A cine-concert in which the power of the organ, a sacred instrument par excellence, echoes the spiritual depth of the story, offering a unique experience between visual art and music.

Cecil B. DeMilles Der König der Könige (1927) zeigt die Schlüsselmomente im Leben Christi, von seiner wundersamen Geburt bis zu seiner Kreuzigung, in einer atemberaubenden Kulisse, die sowohl großartig als auch zutiefst menschlich ist. Der Film, der reich an biblischen Figuren und spektakulären Szenen ist, führt tief in die Themen Opfer, Erlösung und spiritueller Kampf ein. Für diese außergewöhnliche Vorführung wird Nicolas Kilhoffer an der Orgel improvisieren und diesem Meisterwerk des Stummfilms eine neue Dimension verleihen. Ein Filmkonzert, in dem die Kraft der Orgel, des sakralen Instruments par excellence, die spirituelle Tiefe der Geschichte widerspiegelt und eine einzigartige Erfahrung zwischen visueller und musikalischer Kunst bietet.

Il Re dei Re (1927) di Cecil B. DeMille ripercorre i momenti chiave della vita di Cristo, dalla sua nascita miracolosa alla crocifissione, in un’ambientazione mozzafiato che è al tempo stesso grandiosa e profondamente umana. Ricco di personaggi biblici e scene spettacolari, il film approfondisce i temi del sacrificio, della redenzione e della lotta spirituale. Per questa proiezione eccezionale, Nicolas Kilhoffer improvviserà all’organo, dando una nuova dimensione a questo capolavoro del cinema muto. Un cine-concerto in cui la potenza dell’organo, strumento sacro per eccellenza, riecheggia la profondità spirituale della storia, offrendo un’esperienza unica tra arte visiva e musica.

Rey de reyes (1927), de Cecil B. DeMille, recorre los momentos clave de la vida de Cristo, desde su nacimiento milagroso hasta su crucifixión, en un escenario sobrecogedor que es a la vez grandioso y profundamente humano. Rica en personajes bíblicos y escenas espectaculares, la película profundiza en los temas del sacrificio, la redención y la lucha espiritual. Para esta proyección excepcional, Nicolas Kilhoffer improvisará al órgano, dando una nueva dimensión a esta obra maestra del cine mudo. Un cine-concierto en el que la fuerza del órgano, instrumento sagrado por excelencia, se hace eco de la profundidad espiritual de la historia, ofreciendo una experiencia única entre arte visual y música.

