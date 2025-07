Festival Mission Concert BACH Cantates et Motet par le Choeur et orchestre Ephata, direction Rogatien Despaigne D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Concert BACH Cantates et Motet par le Choeur et orchestre Ephata, direction Rogatien Despaigne D105 La Lucerne-d’Outremer samedi 2 août 2025.

Festival Mission Concert BACH Cantates et Motet par le Choeur et orchestre Ephata, direction Rogatien Despaigne

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02 22:30:00

2025-08-02

Ce programme nous plonge dans les premières œuvres vocales de Bach, empreintes de ferveur luthérienne et d’influences venues du Nord. Les cantates BWV 131 et 4, toutes deux écrites sans récitatif, adoptent une forme continue inspirée des Abendmusiken de Buxtehude, où musique, théologie et prière ne font qu’un. La première médite le psaume de pénitence De profundis, la seconde paraphrase le choral pascal issu du Victimae paschali laudes, illustrant comment le Christ, en prenant sur lui nos péchés, nous fait sortir de l’abîme par sa mort et sa résurrection. Ce chemin spirituel se conclut par l’exultation du motet Lobet den Herrn.

Créé en 2017 et dirigé par Rogatien Despaigne, le Chœur Éphata est un remarquable ensemble vocal composé d’une trentaine de jeunes chanteurs âgés de 18 à 24 ans, réunis pour diffuser la musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui. Éphata signifie ouvre-toi le nom du chœur est intimement lié à sa mission diffuser avec passion, notamment par le biais de concerts, les richesses de ce grand répertoire de musique sacrée et ainsi le rendre accessible à tous.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert BACH Cantates et Motet par le Choeur et orchestre Ephata, direction Rogatien Despaigne

This program plunges us into Bach?s early vocal works, imbued with Lutheran fervor and influences from the North. The cantatas BWV 131 and 4, both written without recitative, adopt a continuous form inspired by Buxtehude?s Abendmusiken, where music, theology and prayer become one. The first meditates on the penitential psalm De profundis, while the second paraphrases the Easter chorale from the Victimae paschali laudes, illustrating how Christ, by taking our sins upon himself, raises us from the abyss through his death and resurrection. This spiritual journey concludes with the exultation of the motet Lobet den Herrn.

Founded in 2017 and directed by Rogatien Despaigne, Ch?ur Éphata is a remarkable vocal ensemble made up of some thirty young singers aged 18 to 24, brought together to spread sacred music of yesterday and today. Éphata means « open up »: the ch?ur?s name is intimately linked to its mission: to passionately disseminate, notably through concerts, the riches of this great repertoire of sacred music, making it accessible to all.

German :

Dieses Programm führt uns in Bachs frühe Vokalwerke, die von lutherischer Inbrunst und nördlichen Einflüssen geprägt sind. Die Kantaten BWV 131 und 4, die beide ohne Rezitativ geschrieben wurden, verwenden eine durchgehende Form, die von Buxtehudes Abendmusiken inspiriert ist, in denen Musik, Theologie und Gebet eins sind. Die erste meditiert den Bußpsalm De profundis, die zweite paraphrasiert den Osterchoral aus Victimae paschali laudes und veranschaulicht, wie Christus unsere Sünden auf sich nimmt und uns durch seinen Tod und seine Auferstehung aus dem Abgrund herausführt. Dieser spirituelle Weg endet mit dem Jubel der Motette Lobet den Herrn.

Der 2017 gegründete und von Rogatien Despaigne geleitete Ch?ur Éphata ist ein bemerkenswertes Vokalensemble, das aus etwa 30 jungen Sängern im Alter von 18 bis 24 Jahren besteht, die sich zusammengefunden haben, um die geistliche Musik von gestern und heute zu verbreiten. Éphata bedeutet « öffne dich »: Der Name des Chors ist eng mit seiner Mission verknüpft: Mit Leidenschaft, insbesondere durch Konzerte, den Reichtum dieses großen Repertoires an geistlicher Musik zu verbreiten und es so allen zugänglich zu machen.

Italiano :

Questo programma ci immerge nelle prime opere vocali di Bach, intrise di fervore luterano e di influenze del Nord. Le cantate BWV 131 e 4, entrambe scritte senza recitativo, adottano una forma continua ispirata alle Abendmusiken di Buxtehude, dove musica, teologia e preghiera diventano un tutt’uno. La prima medita sul salmo penitenziale De profundis, mentre la seconda parafrasa il corale pasquale dalle Victimae paschali laudes, illustrando come Cristo, prendendo su di sé i nostri peccati, ci sollevi dall’abisso con la sua morte e resurrezione. Questo viaggio spirituale si conclude con l’esultanza del mottetto Lobet den Herrn.

Creato nel 2017 e diretto da Rogatien Despaigne, Ch?ur Éphata è uno straordinario ensemble vocale composto da una trentina di giovani cantanti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, riuniti per diffondere la musica sacra di ieri e di oggi. Éphata significa « aprire »: il nome del coro è strettamente legato alla sua missione: diffondere con passione le ricchezze di questo grande repertorio di musica sacra, in particolare attraverso i concerti, e renderlo così accessibile a tutti.

Espanol :

Este programa nos sumerge en las primeras obras vocales de Bach, impregnadas de fervor luterano e influencias del Norte. Las cantatas BWV 131 y 4, ambas escritas sin recitativo, adoptan una forma continua inspirada en las Abendmusiken de Buxtehude, donde música, teología y oración se unen. La primera medita sobre el salmo penitencial De profundis, mientras que la segunda parafrasea el coral pascual de la Victimae paschali laudes, ilustrando cómo Cristo, al tomar sobre sí nuestros pecados, nos resucita del abismo mediante su muerte y resurrección. Este viaje espiritual concluye con la exultación del motete Lobet den Herrn.

Creado en 2017 y dirigido por Rogatien Despaigne, Chœur Éphata es un notable conjunto vocal formado por una treintena de jóvenes cantantes de entre 18 y 24 años, reunidos para difundir la música sacra de ayer y de hoy. Éphata significa « abrir », y el nombre del coro está estrechamente ligado a su misión: difundir con pasión la riqueza de este gran repertorio de música sacra, especialmente a través de conciertos, y hacerlo accesible a todos.

