Festival Mission Concert d’orgue L’opéra s’invite dans la musique d’orgue d’Eglise par Emmanuel Arakélian D105 La Lucerne-d’Outremer

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-04 18:30:00

fin : 2025-08-04 20:00:00

Concert d’orgue L’opéra s’invite dans la musique d’orgue d’Eglise par Emmanuel Arakélian, titulaire de la Basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Dandrieu, Marchand et Rameau s’inspirent de la musique de scène pour inviter la musique d’orgue dans les suites de Magnificat et faire sonner l’instrument à tuyaux de mille feux. Sur des thèmes de la Passion et de Pâques, en passant par les opéras de Rameau, Emmanuel Arakelian, titulaire d’un des plus prestigieux instruments français, nous livre dans ce concert quelques pages les plus lumineuses du Grand Siècle.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert d’orgue L’opéra s’invite dans la musique d’orgue d’Eglise par Emmanuel Arakélian

Organ concert « Opera in church organ music » by Emmanuel Arakélian, titular organist at the Basilica of Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Dandrieu, Marchand and Rameau drew inspiration from stage music to invite organ music into the Magnificat suites, making the pipe instrument ring with a thousand lights. In this concert, Emmanuel Arakelian, owner of one of France?s most prestigious instruments, brings us some of the most luminous pages of the Grand Siècle, with themes from the Passion to Easter and Rameau?s operas.

German :

Orgelkonzert « Die Oper lädt sich in die kirchliche Orgelmusik ein » von Emmanuel Arakélian, Titularorganist der Basilika von Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Dandrieu, Marchand und Rameau lassen sich von der Bühnenmusik inspirieren, um die Orgelmusik in die Magnificat-Suiten einzuladen und das Pfeifeninstrument in tausend Lichtern erklingen zu lassen. Mit Themen aus der Passions- und Osterzeit bis hin zu Rameaus Opern liefert Emmanuel Arakelian, Inhaber eines der renommiertesten französischen Instrumente, in diesem Konzert einige der hellsten Seiten des Grand Siècle.

Italiano :

Concerto d’organo « Opera nella musica d’organo da chiesa » di Emmanuel Arakélian, organista titolare della Basilica di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Dandrieu, Marchand e Rameau si sono ispirati alla musica di scena per invitare la musica d’organo nelle suite del Magnificat e far risuonare lo strumento a canne con mille luci. In questo concerto, Emmanuel Arakelian, proprietario di uno degli strumenti più prestigiosi di Francia, ci propone alcune delle pagine più luminose del Grand Siècle, basate su temi della Passione e della Pasqua, oltre che sulle opere di Rameau.

Espanol :

Concierto de órgano « La ópera en la música de órgano de iglesia » por Emmanuel Arakélian, organista titular de la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Dandrieu, Marchand y Rameau se inspiraron en la música escénica para invitar a la música de órgano a las suites del Magnificat y hacer resonar el instrumento de tubos con mil luces. En este concierto, Emmanuel Arakelian, propietario de uno de los instrumentos más prestigiosos de Francia, nos trae algunas de las páginas más luminosas del Grand Siècle, basadas en temas de la Pasión y la Pascua, así como de las óperas de Rameau.

