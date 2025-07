Festival Mission Concert La Cène de Léonard de Vinci par la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay et le Consort Musica Vera D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Concert La Cène de Léonard de Vinci par la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay et le Consort Musica Vera D105 La Lucerne-d’Outremer samedi 9 août 2025.

Festival Mission Concert La Cène de Léonard de Vinci par la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay et le Consort Musica Vera

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-09 21:00:00

fin : 2025-08-09 22:30:00

2025-08-09

En 1490, Léonard de Vinci répond à l’appel du futur duc de Milan, Ludovico Sforza, mécène soucieux d’embellir la cité en y attirant artistes et savants. Jouant de la lyre, il participe à la vie musicale de la cour milanaise où se pressent les plus grands compositeurs du moment tels que Josquin Desprez, Compère, Agricola, ou encore Gaffurio. Ce concert évoque l’un des sommets de l’œuvre de Léonard de Vinci la fresque de la Cène dans le couvent milanais de Santa Maria delle Grazie. Le Consort Musica Vera est spécialisé dans l’interprétation de la musique baroque, et principalement dans le répertoire d’Europe centrale du XVIIe siècle. Conformément aux usages du XVIIe siècle, l’ensemble est attaché à spatialiser les instruments et les voix. Pour l’auditeur, elle permet à la fois une totale immersion sonore et une nouvelle perception de l’espace polyphonique et architectural. Le Consort se produit régulièrement à la Chapelle Royale de Versailles et à travers la France.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert La Cène de Léonard de Vinci par la Maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay et le Consort Musica Vera

In 1490, Leonardo da Vinci answered the call of the future Duke of Milan, Ludovico Sforza, a patron of the arts who was keen to embellish the city by attracting artists and scholars. Playing the lyre, he took part in the musical life of the Milanese court, where the greatest composers of the day, such as Josquin Desprez, Compère, Agricola and Gaffurio, were in great demand. This concert evokes one of the pinnacles of Leonardo da Vinci?s work: the fresco of the Last Supper in the Milanese convent of Santa Maria delle Grazie. The Consort Musica Vera specializes in the interpretation of Baroque music, with a particular emphasis on 17th-century Central European repertoire. In keeping with 17th-century practice, the ensemble is committed to the spatialization of instruments and voices. For the listener, this means both total immersion in sound and a new perception of polyphonic and architectural space. The Consort performs regularly at the Chapelle Royale de Versailles and throughout France.

German :

Im Jahr 1490 folgte Leonardo da Vinci dem Ruf des zukünftigen Herzogs von Mailand, Ludovico Sforza, einem Mäzen, der die Stadt verschönern wollte, indem er Künstler und Gelehrte anzog. Als Leierspieler nahm er am Musikleben des Mailänder Hofes teil, wo sich die größten Komponisten der Zeit wie Josquin Desprez, Compère, Agricola und Gaffurio tummelten. Dieses Konzert erinnert an einen der Höhepunkte im Werk Leonardo da Vincis: das Fresko des Letzten Abendmahls im Mailänder Kloster Santa Maria delle Grazie. Das Consort Musica Vera ist auf die Aufführung von Barockmusik spezialisiert, vor allem auf das mitteleuropäische Repertoire des 17. Entsprechend den Gepflogenheiten des 17. Jahrhunderts legt das Ensemble Wert auf die räumliche Darstellung von Instrumenten und Stimmen. Für den Zuhörer ermöglicht dies sowohl ein völliges Eintauchen in den Klang als auch eine neue Wahrnehmung des polyphonen und architektonischen Raums. Das Consort tritt regelmäßig in der Chapelle Royale de Versailles und in ganz Frankreich auf.

Italiano :

Nel 1490, Leonardo da Vinci risponde all’appello del futuro duca di Milano, Ludovico Sforza, un mecenate desideroso di abbellire la città attirando artisti e studiosi. Suonando la lira, partecipò alla vita musicale della corte milanese, dove affluivano i più grandi compositori dell’epoca, come Josquin Desprez, Compère, Agricola e Gaffurio. Questo concerto evoca uno dei punti salienti dell’opera di Leonardo da Vinci: l’affresco dell’Ultima Cena nel convento milanese di Santa Maria delle Grazie. Il Consort Musica Vera è specializzato nell’esecuzione di musica barocca, con particolare attenzione al repertorio del XVII secolo dell’Europa centrale. In linea con la prassi del XVII secolo, l’ensemble si impegna a spazializzare gli strumenti e le voci. Per l’ascoltatore, questo significa un’immersione totale nel suono e una nuova percezione dello spazio polifonico e architettonico. Il Consort si esibisce regolarmente alla Chapelle Royale de Versailles e in tutta la Francia.

Espanol :

En 1490, Leonardo da Vinci responde a la llamada del futuro duque de Milán, Ludovico Sforza, mecenas deseoso de embellecer la ciudad atrayendo a artistas y eruditos. Tocando la lira, participó en la vida musical de la corte milanesa, donde acudían los más grandes compositores de la época, como Josquin Desprez, Compère, Agricola y Gaffurio. Este concierto evoca uno de los momentos culminantes de la obra de Leonardo da Vinci: el fresco de la Última Cena en el convento milanés de Santa Maria delle Grazie. El Consort Musica Vera está especializado en la interpretación de música barroca, con especial atención al repertorio del siglo XVII de Europa Central. De acuerdo con la práctica del siglo XVII, el conjunto apuesta por la espacialización de los instrumentos y las voces. Para el oyente, esto significa tanto una inmersión total en el sonido como una nueva percepción del espacio polifónico y arquitectónico. El Consort actúa regularmente en la Chapelle Royale de Versailles y en toda Francia.

