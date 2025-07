Festival Mission Concert Le cri du Coeur par l’Ensemble vocal Kéryx, Rogatien Despaigne, direction L’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Concert Le cri du Coeur par l’Ensemble vocal Kéryx, Rogatien Despaigne, direction L’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer dimanche 27 juillet 2025.

Festival Mission Concert Le cri du Coeur par l’Ensemble vocal Kéryx, Rogatien Despaigne, direction

L’Abbaye de la Lucerne D105 La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-07-27 21:00:00

fin : 2025-07-27 22:30:00

2025-07-27

Le Cri du cœur est une méditation musicale sous forme d’oratorio recomposé, où le Christ prend la parole face à son peuple. Le récit, composé pour l’occasion et chanté en français, est porté par un continuo d’orgue et dialogue avec des chœurs puissants issus du grand répertoire sacré allemand et italien. Ce concert, conçu comme un tout ininterrompu, plonge l’auditeur dans une traversée dramatique et intérieure., culminant dans le Jesu, meine Freude de Jean-Sébastien Bach. L’Ensemble Kéryx, ensemble professionnel créé par l’audacieux Rogatien Despaigne donne ici son premier programme.

L’Abbaye de la Lucerne D105 La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert Le cri du Coeur par l’Ensemble vocal Kéryx, Rogatien Despaigne, direction

Le Cri du c?ur is a musical meditation in the form of a recomposed oratorio, in which Christ speaks to his people. The narrative, composed for the occasion and sung in French, is carried by an organ continuo and dialogues with powerful choirs from the great German and Italian sacred repertoires. This concert, conceived as an uninterrupted whole, plunges the listener into a dramatic and inner journey, culminating in Johann Sebastian Bach?s Jesu, meine Freude. The Ensemble Kéryx, a professional ensemble founded by the audacious Rogatien Despaigne, presents its first program here.

German :

Le Cri du c?ur ist eine musikalische Meditation in Form eines neu komponierten Oratoriums, in dem Christus zu seinem Volk spricht. Die eigens für diesen Anlass komponierte und auf Französisch gesungene Erzählung wird von einem Orgelcontinuo getragen und steht im Dialog mit kraftvollen Chören aus dem großen deutschen und italienischen Kirchenrepertoire. Dieses Konzert, das als ein ununterbrochenes Ganzes konzipiert ist, lässt den Zuhörer in eine dramatische und innere Reise eintauchen, die in Johann Sebastian Bachs Jesu, meine Freude gipfelt. Das Ensemble Kéryx, ein professionelles Ensemble, das von dem wagemutigen Rogatien Despaigne gegründet wurde, gibt hier sein erstes Programm.

Italiano :

Le Cri du c?ur è una meditazione musicale in forma di oratorio ricomposto, in cui Cristo parla al suo popolo. La narrazione, composta per l’occasione e cantata in francese, è sostenuta da un organo continuo e dialoga con potenti cori del grande repertorio sacro tedesco e italiano. Questo concerto, concepito come un insieme ininterrotto, immerge l’ascoltatore in un viaggio drammatico e interiore, che culmina in Jesu, meine Freude di Johann Sebastian Bach. L’Ensemble Kéryx, un ensemble professionale fondato dall’audace Rogatien Despaigne, presenta qui il suo primo programma.

Espanol :

Le Cri du cœur es una meditación musical en forma de oratorio recompuesto, en el que Cristo habla a su pueblo. La narración, compuesta para la ocasión y cantada en francés, es llevada por un continuo de órgano y dialoga con poderosos coros del gran repertorio sacro alemán e italiano. Este concierto, concebido como un todo ininterrumpido, sumerge al oyente en un viaje dramático e interior, que culmina con Jesu, meine Freude de Johann Sebastian Bach. El Ensemble Kéryx, conjunto profesional fundado por el audaz Rogatien Despaigne, ofrece aquí su primer programa.

