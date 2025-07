Festival Mission Concert “ Speravimus in te” musique de l’espérance de Mendelssohn à Arvo Pärt D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Concert “ Speravimus in te” musique de l’espérance de Mendelssohn à Arvo Pärt D105 La Lucerne-d’Outremer vendredi 11 juillet 2025.

Festival Mission Concert “ Speravimus in te” musique de l’espérance de Mendelssohn à Arvo Pärt

D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Par l’Académie d’art choral sacré Lucerna-Granville. Olivier Bardot, direction artistique.

L’art choral sacré a ceci de particulier qu’il ouvre un chemin de confiance et d’apaisement intérieur aux croyants comme aux non-croyants. La musique de la deuxième Académie d’art choral sacré Lucerna-Granville s’appuiera sur cette douceur rayonnante, à travers les œuvres de compositeurs choisis pour leur foi joyeuse et simple.

De la bouleversante Bénédiction du soir de Félix Mendelssohn au sublime motet Donne nous ta paix d’Arvo Pärt, le choeur évoquera tour à tour le Christ protecteur avec Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker et Cyrillus Kreek, la Vierge Marie au travers d’un célèbre extrait des Vêpres de Rachmaninov, et même les anges dans une hymne étonnante de Pavel Lukaszewski. Venez ressourcer votre âme à l’écoute de ces splendeurs intemporelles !

Par l’Académie d’art choral sacré Lucerna-Granville. Olivier Bardot, direction artistique.

L’art choral sacré a ceci de particulier qu’il ouvre un chemin de confiance et d’apaisement intérieur aux croyants comme aux non-croyants. La musique de la deuxième Académie d’art choral sacré Lucerna-Granville s’appuiera sur cette douceur rayonnante, à travers les œuvres de compositeurs choisis pour leur foi joyeuse et simple.

De la bouleversante Bénédiction du soir de Félix Mendelssohn au sublime motet Donne nous ta paix d’Arvo Pärt, le choeur évoquera tour à tour le Christ protecteur avec Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker et Cyrillus Kreek, la Vierge Marie au travers d’un célèbre extrait des Vêpres de Rachmaninov, et même les anges dans une hymne étonnante de Pavel Lukaszewski. Venez ressourcer votre âme à l’écoute de ces splendeurs intemporelles ! .

D105 Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert “ Speravimus in te” musique de l’espérance de Mendelssohn à Arvo Pärt

By the Lucerna-Granville Academy of Sacred Choral Art. Olivier Bardot, artistic director.

Sacred choral art is special in that it opens up a path of trust and inner peace for believers and non-believers alike. The music of the second Lucerna-Granville Academy of Sacred Choral Art will build on this radiant gentleness, through works by composers chosen for their simple, joyful faith.

From Felix Mendelssohn’s moving Bénédiction du soir to Arvo Pärt’s sublime motet Donne nous ta paix, the choir will evoke Christ the protector in Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker and Cyrillus Kreek, the Virgin Mary in a famous excerpt from Rachmaninov’s Vespers, and even the angels in a stunning hymn by Pavel Lukaszewski. Come and recharge your soul by listening to these timeless splendors!

German :

Von der Akademie für geistliche Chorkunst Lucerna-Granville. Olivier Bardot, künstlerische Leitung.

Das Besondere an der geistlichen Chorkunst ist, dass sie Gläubigen wie Nichtgläubigen einen Weg des Vertrauens und der inneren Beruhigung eröffnet. Die Musik der zweiten Akademie für geistliche Chorkunst Lucerna-Granville wird sich auf diese strahlende Sanftheit stützen, durch Werke von Komponisten, die aufgrund ihres fröhlichen und einfachen Glaubens ausgewählt wurden.

Von Felix Mendelssohns erschütterndem Abendsegen bis zu Arvo Pärts erhabener Motette Gib uns deinen Frieden wird der Chor mit Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker und Cyrillus Kreek an Christus als Beschützer erinnern, mit einem berühmten Auszug aus Rachmaninows Vesper an die Jungfrau Maria und mit einer erstaunlichen Hymne von Pawel Lukaszewski sogar an die Engel. Kommen Sie und tanken Sie Ihre Seele beim Hören dieser zeitlosen Pracht auf!

Italiano :

A cura dell’Accademia d’Arte Corale Lucerna-Granville. Olivier Bardot, direttore artistico.

L’arte corale sacra è speciale in quanto apre un percorso di fiducia e di pace interiore a credenti e non credenti. La musica della seconda Accademia d’Arte Corale Sacra Lucerna-Granville si baserà su questa dolcezza radiosa, attraverso opere di compositori scelti per la loro fede gioiosa e semplice.

Dal commovente Evening Blessing di Felix Mendelssohn al sublime mottetto Give us your peace di Arvo Pärt, il coro evocherà Cristo protettore in Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker e Cyrillus Kreek, la Vergine Maria in un famoso estratto dai Vespri di Rachmaninov e persino gli angeli in uno splendido inno di Pavel Lukaszewski. Venite a rigenerare la vostra anima ascoltando questi splendori senza tempo!

Espanol :

Por la Academia de Arte Coral Sacro Lucerna-Granville. Olivier Bardot, director artístico.

El arte coral sacro es especial porque abre un camino de confianza y paz interior a creyentes y no creyentes. La música de la segunda Academia Lucerna-Granville de Arte Coral Sacro se basará en esta radiante dulzura, a través de las obras de compositores elegidos por su fe alegre y sencilla.

Desde la conmovedora Bendición vespertina de Felix Mendelssohn hasta el sublime motete Danos tu paz de Arvo Pärt, el coro evocará a Cristo protector en Joseph-Guy Ropartz, Albert Becker y Cyrillus Kreek, a la Virgen María en un famoso extracto de las Vísperas de Rachmaninov, e incluso a los ángeles en un impresionante himno de Pavel Lukaszewski. Venga a rejuvenecer su alma escuchando estos esplendores intemporales

L’événement Festival Mission Concert “ Speravimus in te” musique de l’espérance de Mendelssohn à Arvo Pärt La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Granville Terre et Mer