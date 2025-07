Festival Mission Concert Stella Maris par l’ensemble Flos de Virga D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Concert Stella Maris par l’ensemble Flos de Virga D105 La Lucerne-d’Outremer dimanche 13 juillet 2025.

Festival Mission Concert Stella Maris par l’ensemble Flos de Virga

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-07-13 18:30:00

fin : 2025-07-13 20:00:00

2025-07-13

Les cultures de tradition orale donnent au moins autant d’importance au son qu’au sens. De même, la poésie médiévale joue volontiers avec la consonance des mots. Ainsi, le nom de Marie, est-il souvent rimé avec les termes mère, (mater), et mer (maris). Le vocable Maria maris stella “Marie étoile de la mer”, a trouvé à partir du XIIe siècle une résonance poétique, musicale et théologique extraordinaire. En mêlant chants de marins, polyphonies médiévales, chant grégorien et compositions contemporaines, l’ensemble Flos de Virga explore les profondeurs marines de la symbolique mariale depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours. La figure de Sainte Anne, patronne des marins est également présente dans ce programme pour guider l’auditeur sur la vaste mer de notre patrimoine d’art sacré !

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Concert Stella Maris par l’ensemble Flos de Virga

Oral cultures give at least as much importance to sound as to meaning. Medieval poetry, for example, plays with the consonance of words. For example, the name Mary is often rhymed with the terms mother (mater) and sea (maris). Maria maris stella, or « Mary star of the sea », found extraordinary poetic, musical and theological resonance from the 12th century onwards. Blending sea chanteys, medieval polyphony, Gregorian chant and contemporary compositions, the Flos de Virga ensemble explores the marine depths of Marian symbolism from the Middle Ages to the present day. The figure of Saint Anne, patron saint of sailors, is also present in this program, guiding the listener across the vast sea of our sacred art heritage!

German :

In mündlich überlieferten Kulturen ist der Klang mindestens genauso wichtig wie die Bedeutung. Auch in der mittelalterlichen Dichtung wird gerne mit dem Klang von Wörtern gespielt. So wird der Name Maria oft mit den Begriffen Mutter (mater) und Meer (maris) gereimt. Die Vokabel Maria maris stella: « Maria, Stern des Meeres », fand ab dem 12. Jahrhundert eine außergewöhnliche poetische, musikalische und theologische Resonanz. Mit einer Mischung aus Seemannsliedern, mittelalterlicher Polyphonie, gregorianischem Gesang und zeitgenössischen Kompositionen erkundet das Ensemble Flos de Virga die Meerestiefen der Mariensymbolik vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Die Figur der Heiligen Anna, der Schutzpatronin der Seeleute, ist ebenfalls in diesem Programm präsent, um den Zuhörer auf das weite Meer unseres Erbes der sakralen Kunst zu führen!

Italiano :

Le culture di tradizione orale danno al suono un’importanza almeno pari a quella del significato. La poesia medievale, ad esempio, gioca con la consonanza delle parole. Ad esempio, il nome Maria viene spesso messo in rima con le parole madre (mater) e mare (maris). A partire dal XII secolo, il termine Maria maris stella (Maria Stella del mare) assunse una straordinaria risonanza poetica, musicale e teologica. Mescolando canti marini, polifonia medievale, canto gregoriano e composizioni contemporanee, l’ensemble Flos de Virga esplora le profondità marine del simbolismo mariano dal Medioevo ai giorni nostri. Anche la figura di Sant’Anna, patrona dei marinai, è presente in questo programma, guidando l’ascoltatore attraverso il vasto mare del nostro patrimonio artistico sacro!

Espanol :

Las culturas de tradición oral dan al menos tanta importancia al sonido como al significado. La poesía medieval, por ejemplo, juega con la consonancia de las palabras. Por ejemplo, el nombre María suele rimar con las palabras madre (mater) y mar (maris). A partir del siglo XII, el término Maria maris stella (María Estrella del Mar) adquirió una extraordinaria resonancia poética, musical y teológica. Mezclando cantos marinos, polifonía medieval, canto gregoriano y composiciones contemporáneas, el conjunto Flos de Virga explora las profundidades marinas del simbolismo mariano desde la Edad Media hasta nuestros días. La figura de Santa Ana, patrona de los marineros, también está presente en este programa, ¡guiando al oyente a través del vasto mar de nuestro patrimonio artístico sacro!

