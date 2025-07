Festival Mission Conférence Initiatives fondatrices pour un art sacré vivant par Martin de Beaulieu D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Conférence Initiatives fondatrices pour un art sacré vivant par Martin de Beaulieu D105 La Lucerne-d’Outremer lundi 4 août 2025.

Festival Mission Conférence Initiatives fondatrices pour un art sacré vivant par Martin de Beaulieu

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 09:45:00

fin : 2025-08-04 11:15:00

Date(s) :

2025-08-04

À notre époque où l’art sacré semble souvent dévitalisé, il peut être éclairant de se tourner vers les premières décennies du XXe siècle, marquées elles aussi par une importante crise de l’art religieux. Cette conférence reviendra sur quelques initiatives collectives, notamment les Ateliers d’Art Sacré de Maurice Denis et George Desvallières, le groupe de Saint-Luc d’Alexandre Cingria, les Ateliers de la Sainte Espérance d’Henri Charlier, et d’autres, portées par des artistes qui ont tenté de renouveler l’expression du sacré dans une tradition authentiquement vivante. Une réflexion ouverte sur ces expériences collectives, aujourd’hui un peu oubliées, pour chercher à en dégager des lignes de force, des intuitions et peut-être des leçons pour notre temps.

À notre époque où l’art sacré semble souvent dévitalisé, il peut être éclairant de se tourner vers les premières décennies du XXe siècle, marquées elles aussi par une importante crise de l’art religieux. Cette conférence reviendra sur quelques initiatives collectives, notamment les Ateliers d’Art Sacré de Maurice Denis et George Desvallières, le groupe de Saint-Luc d’Alexandre Cingria, les Ateliers de la Sainte Espérance d’Henri Charlier, et d’autres, portées par des artistes qui ont tenté de renouveler l’expression du sacré dans une tradition authentiquement vivante. Une réflexion ouverte sur ces expériences collectives, aujourd’hui un peu oubliées, pour chercher à en dégager des lignes de force, des intuitions et peut-être des leçons pour notre temps. .

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Conférence Initiatives fondatrices pour un art sacré vivant par Martin de Beaulieu

At a time when sacred art often seems devitalized, it may be enlightening to look back at the first decades of the 20th century, which were also marked by a major crisis in religious art. This talk will look back at a number of collective initiatives, including Maurice Denis and George Desvallières?s Ateliers d?Art Sacré, Alexandre Cingria?s Saint-Luc group, Henri Charlier?s Ateliers de la Sainte Espérance, and others, led by artists who sought to renew expression of the sacred in an authentically living tradition. An open reflection on these collective experiences, now somewhat forgotten, in an attempt to draw out lines of force, intuitions and perhaps lessons for our time.

German :

In einer Zeit, in der die sakrale Kunst oftmals entvitalisiert erscheint, kann es erhellend sein, einen Blick auf die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu werfen, die ebenfalls von einer bedeutenden Krise der religiösen Kunst geprägt waren. Dieser Vortrag wird auf einige kollektive Initiativen eingehen, darunter die Ateliers d’Art Sacré von Maurice Denis und George Desvallières, die Groupe de Saint-Luc von Alexandre Cingria, die Ateliers de la Sainte Espérance von Henri Charlier und andere, die von Künstlern getragen wurden, die versuchten, den Ausdruck des Heiligen in einer authentisch lebendigen Tradition zu erneuern. Eine offene Reflexion über diese kollektiven Erfahrungen, die heute ein wenig in Vergessenheit geraten sind, um zu versuchen, daraus Kraftlinien, Intuitionen und vielleicht Lehren für unsere Zeit zu ziehen.

Italiano :

In un momento in cui l’arte sacra sembra spesso devitalizzata, può essere illuminante guardare indietro ai primi decenni del XX secolo, che sono stati anche segnati da una grande crisi dell’arte religiosa. L’intervento ripercorre alcune iniziative collettive, tra cui gli Ateliers d’Art Sacré di Maurice Denis e George Desvallières, il gruppo Saint-Luc di Alexandre Cingria, gli Ateliers de la Sainte Espérance di Henri Charlier e altre di artisti che hanno cercato di rinnovare l’espressione del sacro in una tradizione autenticamente viva. Una riflessione aperta su queste esperienze collettive, oggi un po’ dimenticate, nel tentativo di tracciare linee di forza, intuizioni e forse lezioni per il nostro tempo.

Espanol :

En una época en la que el arte sacro parece a menudo desvitalizado, puede resultar esclarecedor echar la vista atrás a las primeras décadas del siglo XX, que también estuvieron marcadas por una importante crisis del arte religioso. Esta conferencia hará un repaso de una serie de iniciativas colectivas, como los Ateliers d’Art Sacré de Maurice Denis y George Desvallières, el grupo Saint-Luc de Alexandre Cingria, los Ateliers de la Sainte Espérance de Henri Charlier, y otras de artistas que buscaron renovar la expresión de lo sagrado en una tradición auténticamente viva. Una reflexión abierta sobre estas experiencias colectivas, hoy un tanto olvidadas, en un intento de extraer líneas de fuerza, intuiciones y tal vez lecciones para nuestro tiempo.

L’événement Festival Mission Conférence Initiatives fondatrices pour un art sacré vivant par Martin de Beaulieu La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-07-11 par OTGTM BIT Granville