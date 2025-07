Festival Mission Conférence Littérature et christianisme au XIXème siècle Chateaubriand, Baudelaire et Rimbaud par Nicolas Perot D105 La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Conférence Littérature et christianisme au XIXème siècle Chateaubriand, Baudelaire et Rimbaud par Nicolas Perot

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-08-13 09:45:00

fin : 2025-08-13 11:15:00

2025-08-13

Nicolas Perot, professeur de littérature en hypokhâgne, éditeur de Chateaubriand et spécialiste des rapports entre littérature, musique et religion, vous propose une conférence axée sur trois figures majeures Chateaubriand, Baudelaire et Rimbaud. Le XIXe siècle tout entier digère et panse la plaie de la Révolution française et se demande quoi faire de deux héritages du passé la royauté et la religion. Toute chose est nouvelle après 1789 cette modernité instable est-elle l’avènement du christianisme ou au contraire son dépassement ? Le XIXe siècle va aussi devoir assimiler l’onde de choc du Génie du christianisme publié par Chateaubriand sous l’égide du premier Consul, en 1802. Rimbaud clôt cette période avec Une Saison en enfer (1873) et les Illuminations, publiées seulement en 1886. La poésie et la littérature en général ont l’avantage de n’être pas des discours dogmatiques, c’est donc là qu’on peut vivre une recherche non idéologique mais proprement spirituelle. La conférence sera accompagnée de lectures.

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Conférence Littérature et christianisme au XIXème siècle Chateaubriand, Baudelaire et Rimbaud par Nicolas Perot

Nicolas Perot, professor of literature in hypokhâgne, editor of Chateaubriand and specialist in the relationship between literature, music and religion, presents a lecture focusing on three major figures: Chateaubriand, Baudelaire and Rimbaud. The entire 19th century was digesting and licking the wounds of the French Revolution, and wondering what to do with two legacies of the past: royalty and religion. Everything was new after 1789: was this unstable modernity the advent of Christianity or, on the contrary, its overcoming? The 19th century also had to absorb the shockwave of Chateaubriand’s Génie du christianisme, published under the aegis of the First Consul in 1802. Rimbaud closed this period with Une Saison en enfer (1873) and Illuminations, published only in 1886. Poetry and literature in general have the advantage of not being dogmatic discourses, so it’s here that we can experience a non-ideological but truly spiritual quest. The lecture will be accompanied by readings.

German :

Nicolas Perot, Literaturlehrer in der Hypokhâgne, Herausgeber von Chateaubriand und Spezialist für die Beziehungen zwischen Literatur, Musik und Religion, bietet Ihnen einen Vortrag, der sich auf drei wichtige Figuren konzentriert: Chateaubriand, Baudelaire und Rimbaud. Das gesamte 19. Jahrhundert verdaute und leckte die Wunden der Französischen Revolution und fragte sich, was mit zwei Vermächtnissen der Vergangenheit zu tun sei: dem Königtum und der Religion. Alles ist neu nach 1789: Ist diese instabile Moderne die Ankunft des Christentums oder im Gegenteil seine Überwindung? Das 19. Jahrhundert muss auch die Schockwelle des Genius des Christentums verarbeiten, das Chateaubriand 1802 unter der Ägide des ersten Konsuls veröffentlichte. Rimbaud schließt diese Periode mit Une Saison en enfer (1873) und den erst 1886 veröffentlichten Illuminations ab. Die Poesie und die Literatur im Allgemeinen haben den Vorteil, dass sie keine dogmatischen Diskurse sind, hier kann man also eine nicht-ideologische, sondern eine genuin spirituelle Suche erleben. Der Vortrag wird von Lesungen begleitet.

Italiano :

Nicolas Perot, professore di letteratura all’Ipokhâgne, curatore di Chateaubriand e specialista dei rapporti tra letteratura, musica e religione, propone una conferenza incentrata su tre grandi figure: Chateaubriand, Baudelaire e Rimbaud. Tutto il XIX secolo stava digerendo e leccandosi le ferite della Rivoluzione francese e si chiedeva cosa fare con due eredità del passato: la regalità e la religione. Tutto era nuovo dopo il 1789: questa modernità instabile era l’avvento del cristianesimo o, al contrario, il suo superamento? Il XIX secolo dovette anche assimilare le onde d’urto del Génie du christianisme di Chateaubriand, pubblicato sotto l’egida del Primo Console nel 1802. Rimbaud chiude questo periodo con Une Saison en enfer (1873) e le Illuminations, pubblicate solo nel 1886. La poesia e la letteratura in generale hanno il vantaggio di non essere discorsi dogmatici, quindi è qui che possiamo sperimentare una ricerca non ideologica ma veramente spirituale. La conferenza sarà accompagnata da letture.

Espanol :

Nicolas Perot, profesor de literatura en la hypokhâgne, editor de Chateaubriand y especialista en las relaciones entre literatura, música y religión, ofrece una conferencia centrada en tres grandes figuras: Chateaubriand, Baudelaire y Rimbaud. Todo el siglo XIX estaba digiriendo y lamiéndose las heridas de la Revolución Francesa y preguntándose qué hacer con dos herencias del pasado: la realeza y la religión. Todo era nuevo después de 1789: ¿esta inestable modernidad era el advenimiento del cristianismo o, por el contrario, su superación? El siglo XIX también tuvo que absorber la onda expansiva del Génie du christianisme publicado por Chateaubriand bajo la égida del Primer Cónsul en 1802. Rimbaud cierra este periodo con Une Saison en enfer (1873) y las Iluminaciones, publicadas sólo en 1886. La poesía y la literatura en general tienen la ventaja de no ser discursos dogmáticos, por lo que es aquí donde podemos experimentar una búsqueda no ideológica, sino verdaderamente espiritual. La conferencia irá acompañada de lecturas.

