Festival Mission Conférence Peter Hensen. Un catholique allemand contre Hitler par le professeur Gilbert Nicolas, historien L’Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer

Festival Mission Conférence Peter Hensen. Un catholique allemand contre Hitler par le professeur Gilbert Nicolas, historien

Peter Hensen (1888-1958) a un itinéraire politique, un parcours professionnel et une vie familiale tout à fait singuliers. Éditeur catholique rhénan, à la tête d’un journal quotidien, homme politique du Centre-catholique (Zentrum), il est élu député au parlement de Prusse en 1928 et réélu en 1933. Opposant au régime nazi et persécuté, il choisit l’exil intérieur , en 1941. Jusqu’à la fin de la guerre, il affronte des conditions de vie difficiles à Berlin et est emprisonné, à la suite de l’attentat contre Hitler. En 1945, il est l’un des cofondateurs de la CDU de Berlin et revient en Rhénanie où il fait une éphémère carrière de député (1947-1950). Il meurt en 1958, après avoir été officiellement reconnu comme victime du nazisme. Conférence illustrée d’une cinquantaine de photographies.

English : Festival Mission Conférence Peter Hensen. Un catholique allemand contre Hitler par le professeur Gilbert Nicolas, historien

Peter Hensen (1888-1958) had a unique political, professional and family background. A Catholic publisher from the Rhineland, head of a daily newspaper and a politician from the Catholic Center (Zentrum), he was elected to the Prussian parliament in 1928 and re-elected in 1933. Opposed to the Nazi regime and persecuted, he chose « internal exile » in 1941. Until the end of the war, he faced difficult living conditions in Berlin and was imprisoned following the assassination attempt on Hitler. In 1945, he co-founded the Berlin CDU and returned to the Rhineland, where he briefly served as a member of parliament (1947-1950). He died in 1958, having been officially recognized as a victim of Nazism. Lecture illustrated with some fifty photographs.

German :

Peter Hensen (1888-1958) hatte einen einzigartigen politischen und beruflichen Werdegang und ein einzigartiges Familienleben. Als rheinisch-katholischer Verleger, Herausgeber einer Tageszeitung und Politiker des katholischen Zentrums wurde er 1928 als Abgeordneter in den preußischen Landtag gewählt und 1933 wiedergewählt. Als Gegner des Naziregimes und Verfolgter wählte er 1941 das « innere Exil ». Bis zum Ende des Krieges lebte er unter schwierigen Bedingungen in Berlin und wurde nach dem Attentat auf Hitler inhaftiert. 1945 war er einer der Mitbegründer der Berliner CDU und kehrte ins Rheinland zurück, wo er eine kurze Karriere als Abgeordneter (1947-1950) machte. Er starb 1958, nachdem er offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt worden war. Der Vortrag ist mit rund 50 Fotografien illustriert.

Italiano :

Peter Hensen (1888-1958) ebbe una carriera politica, una formazione professionale e una vita familiare molto particolare. Editore cattolico della Renania, direttore di un quotidiano e politico del Centro cattolico (Zentrum), fu eletto al Parlamento prussiano nel 1928 e rieletto nel 1933. Opposto al regime nazista e perseguitato, scelse l' »esilio interno » nel 1941. Fino alla fine della guerra, affrontò condizioni di vita difficili a Berlino e fu imprigionato dopo l’attentato a Hitler. Nel 1945, co-fondò la CDU di Berlino e tornò in Renania, dove ebbe una breve carriera come deputato (1947-1950). Morì nel 1958, dopo essere stato ufficialmente riconosciuto come vittima del nazismo. La conferenza è illustrata da una cinquantina di fotografie.

Espanol :

Peter Hensen (1888-1958) tuvo una carrera política, una trayectoria profesional y una vida familiar muy peculiares. Editor católico de Renania, director de un diario y político del Centro Católico (Zentrum), fue elegido diputado al Parlamento prusiano en 1928 y reelegido en 1933. Opositor al régimen nazi y perseguido, optó por el « exilio interior » en 1941. Hasta el final de la guerra, se enfrentó a difíciles condiciones de vida en Berlín y fue encarcelado tras el atentado contra Hitler. En 1945, cofundó la CDU berlinesa y regresó a Renania, donde hizo una breve carrera como diputado (1947-1950). Murió en 1958, tras haber sido reconocido oficialmente como víctima del nazismo. La conferencia está ilustrada con unas cincuenta fotografías.

