Festival Mission Messe de la Saint Olaf en musique, chantée par l’ensemble Kéryx, direction Rogatien Despaigne D105 La Lucerne-d’Outremer

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26 19:30:00

2025-07-26

Messe de la Saint Olaf en musique, chantée par l’ensemble Kéryx, direction Rogatien Despaigne

D105 Abbaye de la Lucerne La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Mission Messe de la Saint Olaf en musique, chantée par l’ensemble Kéryx, direction Rogatien Despaigne

St. Olaf?s mass with music, sung by the Kéryx ensemble, conducted by Rogatien Despaigne

German :

Olafstagsmesse mit Musik, gesungen vom Ensemble Kéryx, Leitung Rogatien Despaigne

Italiano :

Messa di Sant’Olaf con musica, cantata dall’ensemble Kéryx, diretto da Rogatien Despaigne

Espanol :

Misa de San Olaf con música, cantada por el conjunto Kéryx, dirigido por Rogatien Despaigne

