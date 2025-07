Festival Misson > Concert spirituel Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et les Missions par l’Ensemble Pueri Teresiae Mortain Mortain-Bocage

Mortain Collégiale Saint Evroult Mortain-Bocage Manche

Début : 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-01 22:30:00

2025-08-01

L’Ensemble Pueri Teresiae a une particularité assez unique la cinquantaine de chanteurs et instrumentistes sont tous issus de la même famille. Ils se produisent régulièrement ainsi depuis 15 ans. Leur attachement à l’ordre du Carmel leur fait mettre en avant au cours de leurs concerts spirituels le message des grands saints et saintes du Carmel qu’ils illustrent par des œuvres musicales de toutes les époques et des textes choisis. Pendant ce concert, ils exploreront les liens unissant particulièrement Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus aux missions. Ce thème sera illustré par des œuvres vocales allant du Libbre Vermeil de Montserrat, à Mendelssohn, Scheidt ou Rutter. Vous entendrez le grand-chœur mixte, le chœur d’enfants, et les chœurs à voix égales. Quelques instruments ainsi que l’orgue viendront compléter ce programme sur la grandeur de la petite prière du Carmel.

Mortain Collégiale Saint Evroult Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 63 27 69 48 festivalmission@gmail.com

English : Festival Misson > Concert spirituel Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et les Missions par l’Ensemble Pueri Teresiae

The Ensemble Pueri Teresiae is unique in that its fifty or so singers and instrumentalists all come from the same family. They have been performing regularly for 15 years. Their attachment to the Carmelite order means that their spiritual concerts highlight the message of the great Carmelite saints, illustrated by musical works from all periods and selected texts. During this concert, they will explore the links between Sainte Thérèse de l?Enfant Jésus and the missions. This theme will be illustrated by vocal works ranging from Montserrat?s Libbre Vermeil to Mendelssohn, Scheidt and Rutter. You’ll hear mixed choir, children’s choir and equal voices. A number of instruments and the organ will round off this program on the grandeur of the little Carmelite prayer.

German :

Das Ensemble Pueri Teresiae hat eine ziemlich einzigartige Besonderheit: Die rund 50 Sänger und Instrumentalisten stammen alle aus derselben Familie. Auf diese Weise treten sie seit 15 Jahren regelmäßig auf. Ihre Verbundenheit mit dem Karmeliterorden lässt sie in ihren geistlichen Konzerten die Botschaft der großen Heiligen des Karmel hervorheben, die sie mit musikalischen Werken aus allen Epochen und ausgewählten Texten illustrieren. In diesem Konzert werden sie die Verbindung zwischen der Heiligen Theresa vom Kinde Jesus und den Missionen untersuchen. Dieses Thema wird durch Vokalwerke vom Libbre Vermeil de Montserrat bis hin zu Mendelssohn, Scheidt und Rutter illustriert. Sie werden gemischten Chor, Kinderchor und gleichstimmige Chöre hören. Einige Instrumente und die Orgel werden dieses Programm über die Größe des kleinen Gebetes des Karmel vervollständigen.

Italiano :

L’Ensemble Pueri Teresiae ha una caratteristica unica: i circa cinquanta cantanti e strumentisti provengono tutti dalla stessa famiglia. Si esibiscono regolarmente da 15 anni. Il loro attaccamento all’ordine carmelitano fa sì che nei loro concerti spirituali mettano in evidenza il messaggio dei grandi santi carmelitani, che illustrano con opere musicali di tutte le epoche e testi selezionati. In questo concerto esploreranno i legami tra Santa Teresa di Gesù Bambino e le missioni. Questo tema sarà illustrato da opere vocali che vanno dalla Libbre Vermeil di Montserrat a Mendelssohn, Scheidt e Rutter. Si ascolteranno un coro misto, un coro di bambini e voci pari. Una serie di strumenti e l’organo completeranno questo programma sulla grandezza della Piccola Preghiera del Carmelo.

Espanol :

El Ensemble Pueri Teresiae tiene una característica única: el medio centenar de cantantes e instrumentistas proceden todos de la misma familia. Actúan regularmente desde hace 15 años. Su vinculación a la orden carmelita hace que en sus conciertos espirituales destaquen el mensaje de los grandes santos carmelitas, que ilustran con obras musicales de todas las épocas y textos escogidos. En este concierto, explorarán los vínculos entre Santa Teresa del Niño Jesús y las misiones. Este tema se ilustrará con obras vocales que van desde el Libbre Vermeil de Montserrat hasta Mendelssohn, Scheidt y Rutter. Se escuchará un coro mixto, un coro de niños y voces iguales. Varios instrumentos y el órgano completarán este programa sobre la grandeza de la Pequeña Oración Carmelita.

