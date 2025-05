Festival MobArt – 6MIC Aix-en-Provence, 5 juin 2025 17:00, Aix-en-Provence.

L’association Mobart présente sa deuxième édition de son événement artistique annuel, qui aura lieu au 6MIC d’Aix-en-Provence.

Cette nouvelle édition met en lumière une nouvelle génération de créateurs sensible et audacieux.

MobArt– Festival Arts & Numériques Sous le signe des émotions.



Pour l’édition 2025, le festival pose trois mots d’ordre immersion, émotion et création.



Le public est invité à découvrir une grande diversité de formats et de techniques, allant de l’art traditionnel au numérique, du ludique à l’immersion, sous la thématique des émotions.



Pensé comme un lieu de partage et de transmission, Mobart valorise les créations d’étudiants et favorise les échanges entre jeunes talents, professionnels et grand public. L’événement vise à rendre la culture, les arts et les talents régionaux accessibles au plus grand nombre. Un moment de partage dans un espace de bienveillance, d’ouverture d’esprit et d’éthique.



Un programme varié et enrichissant mêlant créations artistiques, innovations et un moment de rencontres avec

→ Exposition immersive et réalité virtuelle

→ Grands formats sur toile

→ Table ronde animée par des professionnelles de la BD, du jeux vidéo et de la création numérique

→ Projection de websérie

→ Concert avec de jeune talent de la région.

→ Et bien plus à découvrir sur place… .

6MIC 160 rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Mobart association presents its second annual art event, to be held at 6MIC in Aix-en-Provence.

This new edition highlights a new generation of sensitive and audacious creators.

German :

Der Verein Mobart präsentiert die zweite Ausgabe seiner jährlichen Kunstveranstaltung, die im 6MIC in Aix-en-Provence stattfindet.

Diese neue Ausgabe stellt eine neue Generation von sensiblen und mutigen Kreativen ins Rampenlicht.

Italiano :

L’associazione Mobart presenta la seconda edizione del suo evento artistico annuale, che si terrà al 6MIC di Aix-en-Provence.

Questa nuova edizione presenterà una nuova generazione di artisti sensibili e audaci.

Espanol :

La asociación Mobart presenta la segunda edición de su evento artístico anual, que se celebrará en el 6MIC de Aix-en-Provence.

Esta nueva edición dará a conocer a una nueva generación de artistas sensibles y atrevidos.

