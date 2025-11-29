Festival Moi les mots

Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-10

Le Festival Moi les Mots, c’est 5 jours de partage pour mettre en lumière la vitalité et la diversité de la poésie, une invitation pour tous à la curiosité et au plaisir de la découverte, une multitude de rendez-vous un peu partout dans la ville à la salle du Vallon, à la bibliothèque Xavier-Grall, à l’espace d’exposition Lucien-Prigent, à la Chapelle de Lourdes, dans la rue. Spectacles, rencontres, ateliers, lectures, concerts, Dédicaces. Chacun est invité à piocher dans un programme tout à fait varié. En complément de ces rendez-vous tout public, de très nombreuses rencontres et ateliers sont organisés ans tous les établissements scolaires, auprès des associations, dans les structures sociales partenaires. .

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 19 59 35

English :

L’événement Festival Moi les mots Landivisiau a été mis à jour le 2025-11-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX