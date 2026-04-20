Festival Moins les Murs Jardin de la Crypte Hagetmau

Hagetmau

Festival Moins les Murs

Jardin de la Crypte 789 avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Les poètes à nouveau vont réveiller nos nuits. Pour les petits, ateliers, peinture et jeux poétiques, pour les plus grands, de la musique, des paroles, des rencontres et la joie qui se partage. Pour un poème ou pour un verre, pour un instant ou pour 3 jours, c’est Moins les murs à Hagetmau !

Depuis 2012 les éditions de La Crypte organisent un festival. Baptisé moins les murs, il célèbre durant trois jours la poésie sous toutes ses formes lectures, pièces de théâtre, contes, performances et concerts ; en parallèle, des ateliers ouverts à tous les publics enfants ou adultes se succèdent dans les jardins de la crypte.

Une parenthèse au cours de laquelle se nouent des amitiés ; un moment d’échanges où, sortant de ses sentiers battus, on part à l’aventure et on savoure.

En journée ateliers, lectures et concerts. Les lectures, rencontres et concerts sont gratuits. Sur inscription, les ateliers sont également gratuits.

En nocturne, lecture et musique dans la Crypte à 21h30.

Restauration et buvette sur place. .

Jardin de la Crypte 789 avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 13 15 86 lacrypte40@orange.fr

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English : Festival Moins les Murs

Once again, the poets will awaken our nights. For the little ones, workshops, painting and poetic games; for the grown-ups, music, words, encounters and shared joy. For a poem or a drink, for a moment or for 3 days, it’s Moins les murs in Hagetmau!

L’événement Festival Moins les Murs Hagetmau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chalosse Tursan