Festival Mois Kréyol La Rochelle
Festival Mois Kréyol La Rochelle dimanche 9 novembre 2025.
Festival Mois Kréyol
Mille Plateaux CCN Musée du Nouveau Monde Maison des Afriques et des Caraïbes La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-09
Un rendez-vous incontournable de toutes les langues et cultures créoles, dans et au-delà de leurs frontières géographiques.
Mille Plateaux CCN Musée du Nouveau Monde Maison des Afriques et des Caraïbes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Mois Kréyol Festival
A not-to-be-missed event for all Creole cultures, within and beyond their geographical borders.
German : Mois Kréyol Festival
Ein unumgänglicher Treffpunkt für alle kreolischen Kulturen innerhalb und außerhalb ihrer geografischen Grenzen.
Italiano :
Un evento imperdibile per tutte le lingue e le culture creole, sia all’interno che all’esterno dei loro confini geografici.
Espanol : Festival Mois Kréyol
Una cita ineludible para todas las culturas criollas, tanto dentro como fuera de sus fronteras geográficas.
