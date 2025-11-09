Festival Mois Kréyol

Mille Plateaux CCN Musée du Nouveau Monde Maison des Afriques et des Caraïbes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-09

Un rendez-vous incontournable de toutes les langues et cultures créoles, dans et au-delà de leurs frontières géographiques.

.

Mille Plateaux CCN Musée du Nouveau Monde Maison des Afriques et des Caraïbes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Mois Kréyol Festival

A not-to-be-missed event for all Creole cultures, within and beyond their geographical borders.

German : Mois Kréyol Festival

Ein unumgänglicher Treffpunkt für alle kreolischen Kulturen innerhalb und außerhalb ihrer geografischen Grenzen.

Italiano :

Un evento imperdibile per tutte le lingue e le culture creole, sia all’interno che all’esterno dei loro confini geografici.

Espanol : Festival Mois Kréyol

Una cita ineludible para todas las culturas criollas, tanto dentro como fuera de sus fronteras geográficas.

L’événement Festival Mois Kréyol La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-03 par Nous La Rochelle