Festival Moissons Tours
Festival Moissons Tours mercredi 1 avril 2026.
Festival Moissons
15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-04 22:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Ensemble composé de musiciens professionnels, Atmusica se consacre aux œuvres des XXe et XXIe siècles et se produit dans des formations allant de l’instrument soliste à l’ensemble dirigé.
Ensemble composé de musiciens professionnels, Atmusica se consacre aux œuvres des XXe et XXIe siècles et se produit dans des formations allant de l’instrument soliste à l’ensemble dirigé. Au service de la musique d’aujourd’hui, l’ensemble mêle dans ses programmes des oeuvres de compositeurs de la jeune génération et les chefs-d’œuvre du répertoire contemporain.
Atmusica, c’est d’abord une aventure humaine de musiciens de très haut niveau, partageant les mêmes exigences artistiques, un même plaisir à jouer ensemble et à transmettre au public leur passion. .
15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 94 35 10 ensemble.atmusica@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An ensemble of professional musicians, Atmusica focuses on works from the 20th and 21st centuries, and performs in formations ranging from solo instrument to conducted ensemble.
L’événement Festival Moissons Tours a été mis à jour le 2026-03-05 par Tours Val de Loire Tourisme