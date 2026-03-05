Festival Moissons Tours

Festival Moissons

15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Ensemble composé de musiciens professionnels, Atmusica se consacre aux œuvres des XXe et XXIe siècles et se produit dans des formations allant de l’instrument soliste à l’ensemble dirigé. Au service de la musique d’aujourd’hui, l’ensemble mêle dans ses programmes des oeuvres de compositeurs de la jeune génération et les chefs-d’œuvre du répertoire contemporain.

Atmusica, c’est d’abord une aventure humaine de musiciens de très haut niveau, partageant les mêmes exigences artistiques, un même plaisir à jouer ensemble et à transmettre au public leur passion. .

15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

An ensemble of professional musicians, Atmusica focuses on works from the 20th and 21st centuries, and performs in formations ranging from solo instrument to conducted ensemble.

