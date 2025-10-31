Festival Môm’Art BPM Le Sémaphore Trébeurden

Festival Môm'Art BPM Le Sémaphore Trébeurden vendredi 31 octobre 2025.

Festival Môm’Art BPM

Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 11:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes jongleurs et un musicien multi-instrumentiste (clavier, basse, guitare, mélodica, MAO…). Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute du funk à l’électro.

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en silences…

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte dans une partition de musique jonglée, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute ! .

