Festival Môm’Art Habits sales Centre de Loisirs Pleumeur-Bodou mercredi 29 octobre 2025.

Centre de Loisirs 1 Voie Communale Hent Crec H Labo Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 17:30:00

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Préparez-vous à plonger dans un univers doux et malicieux, au cœur d’une lessive en fête !

Habits Sales est un voyage musical tendre et coloré, qui entraîne les tout-petits à la découverte du cycle du linge.

Au fil de chansons entraînantes et de scènes ludiques, on suit Turbulette et son inséparable doudou Mouflette dans une expédition pleine de surprises, où les vêtements dansent et les mélodies font tournoyer l’imaginaire.

Un spectacle cousu main, à la fois poétique, sensoriel et joyeusement éducatif, qui ravit les yeux, les oreilles… et les petites mains. .

Centre de Loisirs 1 Voie Communale Hent Crec H Labo Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

