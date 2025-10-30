Festival Môm’Art Santa Maria Place Sainte Anne Trégastel

Festival Môm’Art Santa Maria

Place Sainte Anne Palais des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 17:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Ouvrez grand les yeux un camelot fantasque déploie sa baraque comme un théâtre miniature, prêt à vous faire voyager !

Avec ses cartes marines, ses objets étranges et sa gouaille bien rodée, il vous embarque dans la grande traversée de Christophe Colomb à bord de la Nao Santa Maria.

Entre comédie épique, images animées et décors en relief, Santa Maria transforme la rue en océan, les spectateurs en marins, et l’Histoire en aventure vivante.

Un spectacle forain plein de malice et d’ingéniosité, qui mêle savoir, humour et magie visuelle pour toute la famille. .

Place Sainte Anne Palais des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

