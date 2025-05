Festival Môm’en scène – Pfastatt, 13 juin 2025 07:00, Pfastatt.

Haut-Rhin

Festival Môm’en scène 1 rue Concorde Pfastatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

La Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pfastatt célèbre la jeunesse et le théâtre. A cette occasion, la MJC organise le festival Môm’en scène qui permet aux jeunes artistes des environs de monter sur scène et de proposer au public des comédies, des tragédies, des textes de grands auteurs ou encore des créations.

Du 13 au 15 juin 2025, Pfastatt devient la scène d’un festival pas comme les autres Môm’en Scène, un rendez-vous haut en couleur où les jeunes comédiens prennent toute la lumière. Porté par la Bobine MJC centre socioculturel de Pfastatt, cet événement incontournable célèbre sa 28e édition autour d’un thème porteur d’espoir Unis pour demain, jouons notre rôle .

Plus de 100 enfants et adolescents, issus des ateliers théâtre du territoire, se retrouvent sur scène pour présenter le fruit de leur année de travail. Chaque représentation est une promesse d’authenticité, d’énergie et d’émotion, portée par l’enthousiasme communicatif de ces jeunes artistes.

Môm’en Scène, c’est bien plus qu’un festival c’est un moment de partage, de convivialité et de passion, une parenthèse culturelle où les talents de demain s’expriment avec cœur. Que vous soyez amateur de théâtre ou simple curieux, venez vivre cette belle aventure collective et soutenir la créativité en herbe dans toute sa diversité. .

1 rue Concorde

Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 54 54 culture@la-bobine.org

English :

The Maison de la Jeunesse et de la Culture of Pfastatt celebrates youth and theatre. On this occasion, the MJC organizes the festival Môm’en scène which allows young artists from the area to go on stage and offer the public comedies, tragedies, texts by great authors or even creations.

German :

Das Haus der Jugend und Kultur in Pfastatt feiert die Jugend und das Theater. Zu diesem Anlass organisiert das MJC das Festival Môm’en scène, das jungen Künstlern aus der Umgebung die Möglichkeit bietet, auf die Bühne zu gehen und dem Publikum Komödien, Tragödien, Texte großer Autoren oder auch Uraufführungen zu präsentieren.

Italiano :

La Maison de la Jeunesse et de la Culture di Pfastatt celebra i giovani e il teatro. In questa occasione, la MJC organizza il festival Môm’en scène, che permette ai giovani artisti della zona di salire sul palco e di offrire al pubblico commedie, tragedie, testi di grandi autori o addirittura creazioni.

Espanol :

La Maison de la Jeunesse et de la Culture de Pfastatt celebra la juventud y el teatro. Con este motivo, la MJC organiza el festival Môm’en scène, que permite a jóvenes artistas de la zona subirse al escenario y ofrecer al público comedias, tragedias, textos de grandes autores o incluso creaciones.

L’événement Festival Môm’en scène Pfastatt a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace