Festival Mômes en scène Niederbronn-les-Bains

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

2025-07-30 2025-08-02

Ce festival fait place aux arts vivants de la rue. Artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, marionnettistes et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer leur créativité et leur talent.

Mômes en Scène, qui fêtera cette année ses 20 ans, est un festival des arts vivants dédié au jeune public, où pendant plusieurs jours les arts de la rue sont à l’honneur pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

C’est donc l’occasion de partager en famille un moment de détente, de bonheur, de joie, de rire…

Petits et grands sont invités à découvrir les nombreux spectacles, animations et jeux proposés. Des compagnies régionales et nationales font le déplacement à Niederbronn-les-Bains chaque année pour proposer des spectacles de qualité. .

This festival gives pride of place to the living arts of the street. Artists, musicians, comedians, singers, puppeteers and inventors of all kinds come together to express their creativity and talent.

Dieses Festival macht Platz für die lebenden Künste der Straße. Künstler, Musiker, Schauspieler, Sänger, Puppenspieler und Erfinder aller Art treten nacheinander auf, um ihre Kreativität und ihr Talent zum Ausdruck zu bringen.

Questo festival è incentrato sull’arte di strada dal vivo. Artisti, musicisti, comici, cantanti, burattinai e inventori di ogni genere si riuniscono per esprimere la loro creatività e il loro talento.

Este festival gira en torno al arte callejero en vivo. Artistas, músicos, cómicos, cantantes, titiriteros e inventores de todo tipo se reúnen para expresar su creatividad y talento.

