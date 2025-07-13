Festival Momix Kingersheim

Festival Momix

27 rue de Hirschau Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-28

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-28

Le Festival Momix met à l’honneur le spectacle vivant pour les enfants (et les familles). Le programme, toujours riche, s’articule autour de l’imaginaire. De nombreuses compagnies internationales viennent y jouer leurs spectacles cirque, danse, marionnettes, théâtre, musique, théâtre d’objets…

Retrouvez le programme complet sur leur site internet.

Le Festival Momix met à l’honneur le spectacle vivant pour les enfants (et les familles). Le programme, toujours riche, s’articule autour de l’imaginaire. De nombreuses compagnies internationales viennent y jouer leurs spectacles cirque, danse, marionnettes, théâtre, musique, théâtre d’objets…

Retrouvez le programme complet sur leur site internet. .

27 rue de Hirschau Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 30 57 info@momix.org

English :

The Momix Festival celebrates live entertainment for children (and families). The program, always rich, revolves around the imaginary. Numerous international companies come to perform their shows: circus, dance, puppets, theater, music, object theater…

Find the full program on their website.

German :

Das Momix-Festival ehrt die darstellende Kunst für Kinder (und Familien). Das stets reichhaltige Programm dreht sich um das Imaginäre. Zahlreiche internationale Theatergruppen kommen hierher, um ihre Stücke aufzuführen: Zirkus, Tanz, Marionetten, Theater, Musik, Objekttheater…

Das vollständige Programm finden Sie auf ihrer Website.

Italiano :

Il Momix Festival celebra l’intrattenimento dal vivo per bambini (e famiglie). Il programma, sempre ricco, ruota intorno all’immaginario. Molte compagnie internazionali vengono ad esibirsi con i loro spettacoli: circo, danza, marionette, teatro, musica, teatro d’oggetti…

Il programma completo è disponibile sul sito web.

Espanol :

El Festival Momix celebra el entretenimiento en directo para niños (y familias). El programa, siempre rico, gira en torno a lo imaginario. Numerosas compañías internacionales vienen a presentar sus espectáculos: circo, danza, marionetas, teatro, música, teatro de objetos…

Encontrará el programa completo en su sitio web.

L’événement Festival Momix Kingersheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace