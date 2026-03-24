Informations pratiques

Kingersheim

Festival Momix

27 rue de Hirschau Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-29

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-01-29

Le Festival Momix met à l’honneur le spectacle vivant pour les enfants (et les familles). Le programme, toujours riche, s’articule autour de l’imaginaire. De nombreuses compagnies internationales viennent y jouer leurs spectacles cirque, danse, marionnettes, théâtre, musique, théâtre d’objets… Retrouvez le programme complet sur leur site internet.

Le Festival Momix met à l’honneur le spectacle vivant pour les enfants (et les familles). Le programme, toujours riche, s’articule autour de l’imaginaire. De nombreuses compagnies internationales viennent y jouer leurs spectacles cirque, danse, marionnettes, théâtre, musique, théâtre d’objets…

Retrouvez le programme complet sur leur site internet. .

27 rue de Hirschau Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 30 57 info@momix.org

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English :

The Momix Festival celebrates live entertainment for children (and families). The program, always rich, revolves around the imaginary. Numerous international companies come to perform their shows: circus, dance, puppets, theater, music, object theater… Find the full program on their website.

L’événement Festival Momix Kingersheim a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace