Festival Mondial de la Magie 2ème édition Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Festival Mondial de la Magie 2ème édition

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 38 – 38 – 72 EUR

Selon l’emplacement et la catégorie choisie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Après le succès de la première édition,



Le Festival Mondial de la Magie revient Aux Ateliers Magiques de Dani Lary les 29 et 30 Novembre 2025 avec un programme 100 % nouveau et grandiose

Ce show a déjà conquis plus de 80.000 spectateurs en France…

.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 22 08 35

English :

After the success of the first edition,



The Festival Mondial de la Magie returns to Les Ateliers Magiques de Dani Lary on November 29 and 30, 2025 with a 100% new and grandiose program

This show has already won over 80,000 spectators in France…

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe



Das Weltfestival der Magie kehrt am 29. und 30. November 2025 mit einem 100 % neuen und großartigen Programm in die Magischen Werkstätten von Dani Lary zurück

Diese Show hat in Frankreich bereits mehr als 80.000 Zuschauer begeistert…

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione,



Il Festival Mondial de la Magie torna agli Ateliers Magiques di Dani Lary il 29 e 30 novembre 2025 con un programma nuovo e grandioso al 100%

Questo spettacolo ha già conquistato più di 80.000 spettatori in Francia…

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición,



El Festival Mondial de la Magie vuelve a los Ateliers Magiques de Dani Lary los días 29 y 30 de noviembre de 2025 con un programa 100% nuevo y grandioso

Este espectáculo ya ha conquistado a más de 80.000 espectadores en Francia…

