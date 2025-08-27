Festival mondial de la Magie Cité des Congrès Nantes

Festival mondial de la Magie Cité des Congrès Nantes samedi 14 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 15:00 –

Gratuit : non 35 € à 72 € 35 € à 72 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/festival-mondial-de-la-magie.html Tout public

Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde ». Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte. Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, quick change, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Représentations dans le grand auditorium :samedi 14 février 2026 à 15h et à 20h30

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/festival-mondial-de-la-magie.html