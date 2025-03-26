FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon samedi 13 décembre 2025.

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le triomphe de l’édition 1, le FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE revient à AVIGNON – CONFLUENCE SPECTACLES les 13 & 14 décembre 2025 !Ce show a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France. Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produites en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde » Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte. Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses. Note Télérama : 4T Présentation officielle du Festival : TOM WOUDAAvec :ALBERTO GIORGI et LAURAARNODOBLE MANDOBLENESTOR HATOLES CHAPEAUX BLANCS MAG MARINATTENTION ce spectacle est interdit aux enfants de moins de 4 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84