FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2026-01-11 à 15:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Les Plus Grands Magiciens du Monde réunis sur la même scène Ce show a déjà conquis plus de 60.000 spectateurs en France.Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde »Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, quick change , magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : TOM WOUDAALBERTO GIORGI et LAURA (nouveau spectacle) ARNO DOBLE MANDOBLE NESTOR HATO LES CHAPEAUX BLANCS MAG MARIN (nouveau show grandes illusions)

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73