FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 14 mars 2026.

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2026-03-14 à 15:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIECe show a déjà conquis plus de 100.000 spectateurs en France. Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produites en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde » Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte. Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses. Note Télérama : 4T Présentation officielle du Festival : TOM WOUDAAvec :ALBERTO GIORGI et LAURAARNODOBLE MANDOBLENESTOR HATOLES CHAPEAUX BLANCS MAG MARINATTENTION ce spectacle est interdit aux enfants de moins de 4 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63