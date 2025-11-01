Festival mondial de la magie Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
Place des Droits de l'Homme L'Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 35.2 EUR
Début : 2025-11-01 20:30:00
2025-11-01 2025-11-02
Le Festival Mondial de la Magie est actuellement la référence européenne grâce à une programmation exceptionnelle composée de magiciens ayant participé aux plus grands spectacles du monde The Illusionnists , America’s Got Talent , Vive la Magia , Les Mandrakes d ‘Or … .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
