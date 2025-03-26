FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2025-12-27 à 22:00. Tarif : – euros.

Ce show a déjà conquis plus de 80.000 spectateurs en France.Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produites en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde »Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.Grandes illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, quick change, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.Présentation officielle du Festival : TOM WOUDA? ALBERTO GIORGI et LAURA (nouveau spectacle)? ARNO? DOBLE MANDOBLE? DIEGO ET ELENA? NESTOR HATO? LES CHAPEAUX BLANCS? MAG MARIN (nouveau show grandes illusions)Contact PMR : 04 91 60 99 44 (permanence téléphonique du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00)

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06